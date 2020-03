EFE

Boca Juniors se consagró campeón de la Superliga Argentina luego de derrotar por 1-0 al Gimnasia de Diego Maradona y aprovechar el empate 1-1 de River como visitante de Atlético Tucumán, en la última fecha del torneo.

Con un solitario gol de Carlos Tevez, el Xeneize pudo festejar ante su público y consiguió el 34º título en el torneo local de su historia al totalizar 48 unidades, una más que el Millonario, que llegó con ventaja a la última jornada pero su empate en Tucumán le imposibilitó lograr el título.

🎥 #Boca no duerme. ¡Así se gritó el gol del campeonato! #BocaEstáFeliz 😃

Con esta consagración, Miguel Ángel Russo cosecha su primera coronación en esta segunda etapa al frente de Boca, que pudo celebrar ante un público que vivió una noche muy especial antes del partido al recibir a Diego Armando Maradona en su vuelta a la Bombonera.

En Tucumán, en tanto, el multicampeón River de Gallardo no pudo conseguir el triunfo que necesitaba y empató 1-1 con el Atlético local con los goles de Javier Toledo para el anfitrión y Matías Suárez para la visita.

De esta manera, la era Gallardo en el Millonario que cosechó dos Copas Libertadores, entre otros doce títulos, sigue teniendo como pendiente el torneo local, una corona que se le niega a River desde 2014.

En los otros partidos de este sábado que completaron esta vigésimotercera y última jornada, Huracán venció como visitante por 0-3 a Banfield y Defensa y Justicia se impuso por 2-0 ante Patronato.

"Se aprende todo el tiempo, no solamente en la derrota ni en la victoria. Nosotros no vamos a cambiar, no vamos ser diferentes a cuando ganamos. Tenemos que volver a empezar: es el juego mismo el que te da esas posibilidades y hay que saber convivir con ganar y con perder".



✍️🏽MG