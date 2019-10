Desde Alicante, España, Carlos Queiroz habló en rueda de prensa sobre el proceso que viene adelantando en la Selección Colombia, sus objetivos de cara al futuro y además salió al paso de las especulaciones generadas por la ausencia de los referentes del equipo cafetero: James Rodríguez y Radamel Falcao.

El Míster inició destacando las grandes cualidades del futbolista colombiano. "Me impresiona la pasión por el fútbol y el equipo nacional. El jugador acá tiene mucha creatividad y virtudes muy buenas para el fútbol", aseguró.

De igual manera Queiroz se refirió a uno de los temas más espinosos desde su llegada, la ausencia de James, a pesar de hacer énfasis en que no le gusta hablar de los que no están. "Hay que ser independiente de lo que se dice en España, cosas que no tienen fundamento. Las decisiones las tomo pensando en lo mejor para el equipo. No hay acuerdos, compromisos. Nunca me canso de hablar con el cuerpo técnico ni lo jugadores". Y agregó: "James nunca pidió no venir. Eso nunca me ha pasado en mi vida profesional. Es una decisión madurada con el tiempo y las observaciones del cuerpo técnico. Los jugadores que están responden con dos objetivos: cubrir el equipo base y consolidar los nuevos valores que necesita el equipo", explicó.



También tocó el tema de Falcao. "No hay que lamentar que no está uno o el otro... No podemos quedarnos con las referencias más importantes de cada equipo. Hay que continuar buscando el futuro. Falcao, después de la Copa del Mundo Brasil 2014, ha estado sólo en el 55% de las convocatorias. Esto debido a lesiones o decisiones técnicas. Hay que saber manejar decisiones", sentenció.