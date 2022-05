EFE

Caracas de Venezuela empató sin goles este martes con The Strongest de Bolivia en la quinta jornada de la Copa Libertadores, con lo que se aleja de la clasificación para la siguiente fase del torneo internacional.



Ninguno de los equipos logró concretar gol durante el encuentro, por lo que The Strongest se mantiene en el segundo lugar y Caracas en el tercero del Grupo B.



El conjunto venezolano salió al campo de juego en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la intención de atacar, lo que les dio la primera oportunidad de gol en el minuto 6 con un remate de Daniel Rivillo desde fuera del área que se desvió.



El Tigre, en cambio, se concentró más en la defensa y se cerraba en su área formando una línea de seis, lo que empezó a dificultar al Caracas el poder llegar a la portería.



Sin embargo, a partir del minuto 28 los rojos del Ávila retomaron el ataque con remates de Samson Akinyoola, Eduardo Fereira, Saúl Guarirapa y Kwaku Bonsu, que no pudieron concretar.



The Strongest tuvo dos oportunidades más posteriormente con remates de Juan Bautista Cascini e Yvo Calleros desde fuera del área.



El equipo venezolano jugó más por el centro, a diferencia de partidos anteriores, en los que buscaba más proyección por las bandas.



En los últimos minutos de la primera parte ambos equipos fueron bajando el ritmo al partido.



En el segundo tiempo, The Strongest atacó más y promovió, al menos, tres remates, uno de ellos de Gabriel Esparza con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que atrapó el portero venezolano Alain Baroja.



El Tigre tuvo mayor posesión del balón y dominio del juego en la mayor parte del ocaso del partido, aunque sin lograr abrir el marcador.



Pero Caracas despertó nuevamente en el minuto 57 con un remate de Akinyoola con la derecha desde fuera del área.



En la última jornada de la fase de grupos, los rojos del Ávila se enfrentarán al Paranaense en Brasil el próximo 26 de mayo, mientras The Strongest jugará ante Libertad en Paraguay en la misma fecha.