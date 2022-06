EFE

El futbolista ecuatoriano Byron Castillo demandará a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile por los daños y perjuicios causados a raíz de su denuncia en la que lo acusaba de haber usado documentos falsos para acreditar su nacimiento en Ecuador.



Así lo anunció este viernes en varios medios locales el abogado especialista en derecho deportivo Andrés Holguín, quien aseguró haber acordado con el jugador tomar acciones legales contra la ANFP de Chile después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestimase de pleno la denuncia.



"A Byron Chile le hizo de todo", afirmó Holguín al programa digital La Clave, en el que indicó que aún no han decidido si exigirán una sanción disciplinaria o una compensación económica.



"Sabemos que Byron va a actuar contra la federación chilena porque los comentarios dañinos son en contra del jugador", añadió.



El jueves, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FPF), Francisco Egas, ya anticipó que su organismo también evaluaba emprender acciones legales contra la ANFP de Chile al ver dañados tanto el nombre de la institución como el de sus autoridades y el del propio futbolista.



Desde que en mayo la ANFP de Chile denunciase a la FEF ante la FIFA por una supuesta alineación indebida de Byron Castillo en las eliminatorias, el futbolista ha vivido semanas complicadas, donde la presión le pasó factura.



Entre lágrimas llegó a pedir en mitad de un partido ser sustituido, después de que fuese protagonista involuntario de dos goles recibidos por el Barcelona en su enfrentamiento contra el Aucas, donde el conjunto de Guayaquil se jugaba el título de la primera fase de la liga de fútbol de Ecuador.



La demanda de Chile buscaba una sanción a Ecuador que le permitiese a La Roja alcanzar un cupo para el Mundial de Catar en detrimento de la Tricolor.



Para ello, la ANFP sostenía que Castillo presentó supuestos documentos falsos en el juicio celebrado el año pasado, donde le fue ratificada su nacionalidad y su origen ecuatoriano, tras años de dudas y rumores que apuntaban a que había nacido en Colombia.



Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA dictaminó que no había fundamentos para sancionar a Ecuador, pues todas las convocatorias de Castillo con la selección ecuatoriana se hicieron con documentos ecuatorianos oficiales y en regla.



No obstante, este fallo puede ser recurrido a la Comisión de Apelaciones de la FIFA, y en una tercera instancia el caso puede llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).