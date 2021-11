EFE

Brahim Díaz, delantero del Real Madrid cedido al AC Milan, reconoció que no atiende a los rumores que le sitúan en la casa blanca la próxima temporada y prefiere pensar "en el presente", en el club italiano donde aseguró que se siente "importante" y "pieza clave".



"Del Real Madrid no puedo decir nada, soy jugador del Milan y estoy centrado en el presente, lo que me viene con la selección sin pensar en el futuro", valoró en rueda de prensa desde la concentración de la selección española.

Brahim mostró su felicidad por la decisión de salir cedido del Real Madrid para encontrar fuera la continuidad que no tendría en España. "Ahora tengo más minutos, me siento importante, soy pieza clave en el equipo y eso te da un plus más, motivación y confianza. Se trata de jugar minutos y partidos y estoy pudiendo demostrar mis cualidades", reivindicó.



El final de contrato del galés Gareth Bale y la salida de algún jugador más de cara a la próxima temporada, hacen que Carlo Ancelotti esté siguiendo de cerca la progresión de Brahim en Italia pero el jugador no piensa en esa opción por el momento.



"Me tengo que centrar en el presente, tenemos dos finales que hay que ganar para estar en el Mundial y el futuro ya se verá. Estoy con confianza y estar aquí es un sueño", sentenció.