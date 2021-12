EFE

La tanda de penaltis dio al Boca Juniors la Copa Maradona, un homenaje al astro argentino al año de su fallecimiento, después de que los 90 minutos reglamentarios terminaran con empate (1-1) con goles de Ferran Jutglà para el Barcelona y Exequiel Zeballos para los 'xeneizes', en un partido marcado por el regreso de Dani Alves.



El gran protagonista del encuentro en el Mrsool Park de Riad (Arabia Saudí) fue el brasileño, que jugó todo el partido con el Barça y hasta marcó un gol en la tanda de penaltis. El veterano lateral fue el mejor jugador del equipo azulgrana y acabó llevando el brazalete de capitán en su segundo debut como barcelonista a la espera de poder jugar partidos oficiales a partir de enero.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, aprovechó este amistoso ubicado entre compromisos oficiales para dar minutos a jugadores que no están teniendo demasiado protagonismo y para probar a otros en una posición fuera de la habitual. De inicio, Philippe Coutinho ocupó la de 'nueve' y Yusuf Demir se situó de interior derecho.



Además, a pesar de haber viajado hasta Riad, no entraron en la convocatoria del partido siete jugadores que 48 horas antes disputaron como titulares el encuentro de Liga ante Osasuna: Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong y Luuk de Jong.



El Barça jugó al ritmo de Alves, que, pese a partir desde el lateral derecho -acabó el partido como interior-, tuvo mucho protagonismo en ataque, algo habitual en la carrera del brasileño. En el estreno de su segunda etapa como azulgrana se prodigó mucho por la banda y también creó peligro por dentro.

De hecho, un disparo suyo desde la frontal del área en el minuto 18 puso en apuros a Agustín Rossi, que tuvo que mandar el balón a córner. Antes, Riqui Puig ya había protagonizado las dos primeras llegadas del Barça en el partido, sin suerte de cara a gol.



El Boca Juniors, que salió con un once muy titular, el mismo que puso ante el Talleres en la final de la Copa Argentina que ganó el 9 de diciembre, no consiguió hacer daño al conjunto azulgrana hasta el minuto 29, cuando Sebastián Villa logró ganar la espalda a Clément Lenglet en un contraataque y plantarse ante Neto, pero su disparo forzado se estrelló en la parte externa de la red.



La réplica del Barça llegó en el minuto 36 gracias a una jugada personal de Coutinho por el centro del ataque que finalizó con un disparo del brasileño ligeramente desviado.



A los jugadores del filial azulgrana que empezaron como titulares, Ferran Jutglà, Álvaro Sanz y Alejandro Balde, en el segundo tiempo se sumaron Ilias Akhomach, Matheus Pereira, Mika Mármol, Guillem Jaime y Arnau Comas.



Precisamente uno de ellos, Jutglà, abrió el marcador en el minuto 51 con un potente disparo que se coló por la escuadra izquierda de la portería de Rossi, que nada pudo hacer. El gol fue muy discutido por los jugadores del Boca Juniors porque consideraron que previamente hubo una mano de Coutinho que el árbitro, Fahad Al-Mirdasi, no señaló.



Un error de Álvaro Sanz en el momento de dar un pase hacia atrás a Eric Garcia lo aprovechó Villa para robar el balón en la zona de tres cuartos de campo, pero Neto estuvo muy atento y salió fuera del área para desbaratar la ocasión de gol de los 'xeneizes', que a la hora de juego perdieron por lesión a Luis Advíncula.



El Boca Juniors empató el encuentro en el minuto 77, cuando Exequiel Zeballos, con el exterior del pie izquierdo, definió ante Neto dentro del área para finalizar un contraataque rápido de los argentinos.



La Copa Maradona se fue a la tanda de penaltis, que ganó el Boca Juniors. Los 'xeneizes' marcaron todos los lanzamientos y Matheus Pereira y Guillem Jaime fallaron por parte del Barça.