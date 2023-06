EFE

El francés Karim Benzema afirmó este jueves durante su presentación como nuevo jugador del club Al Ittihad que ha firmado con este equipo de la liga saudí con "mucha ambición" y espera "ganar muchos títulos" después de haber ganado "muchas cosas en Europa".

"He ganado muchas cosas en Europa. He firmado aquí con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia, esperando ganar muchos títulos y con ganas de jugar para hacer elevar el club, pese a que ya esté bien alto", dijo en francés el jugador en su presentación a los medios.

Esta semana se anunció el fichaje de Benzema después de 14 años en el Real Madrid, donde ha cosechado un gran número de éxitos.

Miles de personas han acudido al estadio de Al Jawhara, en la ciudad costera de Yeda, para dar la bienvenida al francés de origen argelino con la equipación de rayas negra y amarilla.

El francés saltó al campo a las 21:55 hora saudí y fue recibido por niños en una pasarela que le llevó al centro del estadio portando la camiseta con el dorsal número nueve.

"Benzema está aquí, Benzema es un tigre y Benzema es del Ittihad", son los eslóganes que aparecieron en la presentación, llena de luces, fuego y pirotecnia con unos 60.000 espectadores.

"Salam Aleykum (que la paz sea contigo)" dijo Benzema en la presentación en el estadio, que entremezcló algunas palabras sueltas en árabe con sus respuestas, que dio en inglés.

Al Ittihad es "un buen equipo, quieren el campeonato. Si Dios quiere, vamos a poner al equipo en el máximo nivel, si Dios quiere", dijo con el micrófono en la mano, antes de abrir una caja negra que tenía en su interior un balón de oro.

Benzema firmó balones y los repartió por las gradas del estadio, así como alguna que otra camiseta a los niños que había mientras paseaba por todo el campo.

También sostuvo los móviles de algunos de los aficionados, y se grabó a sí mismo con las gradas y los vítores de fondo.

Anteriormente, en la presentación en los medios, el francés de origen argelino aseguró que había escogido formar parte de este club porque tiene "mucho valor" y por "el carácter de los fans", de los cuales alabó su pasión.

"Los aficionados y el pueblo de Arabia Saudí son muy calurosos. He jugado partidos aquí y me encanta ese calor. Ya lo vi ayer esta locura y me emocionó, espero darles todo ese calor en el terreno", afirmó en referencia a su llegada a Yeda, la ciudad a orillas del mar Rojo que será su hogar hasta 2026.

Preguntado por su familia y cómo aceptaron el mudarse al reino árabe, Benzema respondió sonriendo que están "muy contentos" y que no han tenido duda en viajar a Arabia Saudí, ya que el país le ha "abierto los brazos".

El francés se une así a otros astros del fútbol, como Cristiano Ronaldo, que la liga saudí está reclutando por millones de euros en su nueva campaña para promocionar el país.

Se desconoce la cifra que cobrará Benzema, aunque esta semana la televisión estatal saudí Al Ijbariya indicó que se trata de un contrato "récord", sin dar más detalles.