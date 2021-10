EFE

Karim Benzema, que impulsó la victoria 2-1 de Francia contra España en la final de la Liga de Naciones con un golazo clavado en una escuadra, aseguró que cuando liberó el remate ya sabía "que sería gol".



"Es una jugada que intento muchas veces en los entrenamientos, a veces impacta en un poste, pero lo intento muchas veces, moviéndome el balón para disparar con la derecha", afirmó Karim Benzema, elegido mejor jugador de la final, en la rueda de prensa posterior al partido del estadio San Siro de Milán.

"Cuando disparé sabía que sería gol. Pero no podía saber que entraría exactamente por una escuadra", agregó el delantero del Real Madrid.



Benzema conquistó el primer trofeo de su carrera con la selección francesa tras perderse el título del Mundial al no estar convocado por el seleccionador Didier Deschamps.



"Es un título muy importante para mí. Estoy orgulloso por volver a la selección y ganar me hace muy feliz. Fue el fruto de mucho trabajo y ahora puedo disfrutar de este trofeo con mi equipo", afirmó.



"Debemos ser ambiciosos, porque somos muy fuertes", concluyó.

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

Por otra parte, como dato curioso, el Real Madrid compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que pidió el Balón de Oro para el francés Karim Benzema, su “espectacular jugador”, tras ser elegido mejor jugador de la final de la Liga de Naciones contra una España a la que, en otra publicación, felicitó por su actuación durante el torneo.

“Felicidades a la selección francesa y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de la #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador, Benzema, Balón de Oro”, fue el texto que publicó el club presidido por Florentino Pérez.