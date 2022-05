EFE

El Atlético Mineiro, campeón brasileño y de la Copa do Brasil, se impuso este martes por 1-2 al América Mineiro en el tradicional derbi de la ciudad de Belo Horizonte, asumió provisionalmente el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores y dejó a su rival al borde de la eliminación.



El Atlético, semifinalista de la Libertadores el año pasado y que se impuso con goles de Guilherme Arana y del argentino Nacho Fernández, lidera el Grupo D con 8 puntos en 4 compromisos y, para mantenerse en la cima, ahora depende del resultado del partido en que el Independiente del Valle ecuatoriano (5 puntos) visitará al Deportes Tolima colombiano (4 puntos).



Una victoria del Independiente a domicilio por más de un gol de diferencia le permitirá al club ecuatoriano recuperar el liderato con los mismos puntos del Atlético pero mejor diferencia de goles.



La derrota, por su parte, dejó al América hundido en el último lugar del grupo, con sólo un punto, y al borde de la eliminación, ya que ahora depende de otros resultados para avanzar.



La victoria en el estadio Independencia de Belo Horizonte le permitió al Atlético mantener su larga hegemonía frente al rival de patio, que se extiende a seis años y en la que acumula 15 victorias y 6 empates en 21 partidos. La última vez que el América ganó el derbi fue en 2016.



Pese que urgía de la victoria como local, el América alineó cinco jugadores en la zaga para neutralizar un Atlético que jugó con un peligroso cuarteto ofensivo integrado por el goleador Hulk, el atacante chileno Eduardo Vargas y los centrocampistas argentinos Matías Zaracho y Nacho Fernández.



Con las tácticas de los dos equipos definidas desde el comienzo del partido, el equipo comandado por el técnico argentino Antonio 'el Turco' Mohamed asumió el control del compromiso desde el primer minuto mientras que el América prefirió jugar a los contragolpes.



El Atlético definió en la primera oportunidad que tuvo y, tras una jugada en que Hulk dominó dentro del área rival y asistió a Guilherme Arana, el lateral campeón olímpico con Brasil abrió el marcador de tacón en el minuto 12.



La ventaja le permitió al Atlético jugar con más tranquilidad pero las lesiones musculares sufridas por Eduardo Vargas y Mariano obligaron a Mohamed a hacer dos sustituciones inesperadas.



El América aprovechó la situación del rival para presionar y buscar el empate pero, cuando no se lo esperaba, el Atlético anotó su segundo gol en el minuto 36 tras una jugada por la izquierda en que participaron Zaracho y Arana, que levantó al área para que Nacho Fernández rematara con fuerza y venciera a Jailson.



Los locales se lanzaron inmediatamente al ataque y Conti descontó para el América dos minutos después tras el cobro de un tiro de esquina cobrado por Joao Pedro.



Con el 1-2 en favor del Atlético, los dos rivales se turnaron en el ataque en los últimos minutos del primer tiempo para intentar irse al descanso con un marcador más claro, pero ambos fallaron en las finalizaciones.



El campeón brasileño volvió al segundo tiempo dispuesto a abrir una diferencia mayor y se lanzó al ataque, principalmente con Nacho Fernández, que por poco aumenta en dos oportunidades en los primeros minutos, Hulk y Ademir, que entró en el lugar de Vargas y también por poco aumenta.



En un intento por revertir la situación, el técnico del América, Vagner Mancini, mandó a la cancha al centrocampista colombiano Juan Pablo 'Indio' Ramírez y al lateral paraguayo Raúl Cáceres, y los cambios le permitieron al local aumentar la presión en búsqueda del empate.



Con el América lanzado totalmente al ataque, con tres delanteros y el joven Mateusinho ganando espacio, el zaguero Éder por poco consigue el empate en el minuto 75 con un cabezazo dentro del área que obligó al portero Everson a salvar en la línea.



La victoria parcial le permitió a Mohamed mandar a descansar a Nacho Fernández, el mejor jugador del partido, lo que no impidió que el Atlético mantuviera el dominio y amenazara en los últimos minutos con golear, pero Keno disparó hacia afuera cuando ya estaba solo frente al portero, Arana desperdició tras recibir un lanzamiento desde la izquierda y Hulk también falló en la finalización.