EFE

Ucrania-Inglaterra será el último encuentro de cuartos de final de la Eurocopa 2020, tras clasificarse ambos equipos al eliminar a Suecia y a Alemania, respectivamente.



Los ucranianos ganaron en la prolongación de la prórroga por 2-1 con un tanto de Artem Dovbyk y los ingleses superaron a Alemania por 2-0.

Por su parte, Suiza y España se enfrentarán el próximo viernes en San Petersburgo tras superar a Francia (3-3, 5-4 en los penaltis) y a Croacia (5-3), respectivamente, en partidos de octavos.

Bélgica-Italia y República Checa-Dinamarca fueron los primeros encuentros de cuartos de final de la Eurocopa 2020 confirmados.



Belgas e italianos se enfrentarán en el Allianz Arena de Múnich, mientras que checos y daneses jugarán en el Olímpico de Bakú.



Cuartos de final

Viernes 2 de julio

18.00 (12.00 ET) Suiza vs.España (San Petersburgo)

21.00 (3.00 ET) Bélgica vs. Italia (Múnich)

Sábado 3 de julio

18.00 (12.00 ET) R. Checa vs. Dinamarca (Bakú)

21.00 (3. ET) Suecia vs. Inglaterra (Roma)