EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, y Sergio Busquets, capitán del equipo, votaron a Leo Messi y a Robert Lewandovski como opción número uno y dos, respectivamente, en la votación que coronó al delantero polaco como nuevo The Best, que otorga FIFA.



Por segundo año consecutivo el delantero del Bayern Múnich Robert Lewandovski fue reconocido en unas votaciones que se reparten tras la elección de once finalistas que realiza un grupo de expertos con larga trayectoria en el mundo del fútbol, los votos de seleccionadores y capitanes de las 211 selecciones miembros de la FIFA, periodistas especializados y aficionados.



Entre los tres finalistas, el ganador Lewandowski fue votado con un punto por el capitán de Egipto Mohamed Salah y no recibió ninguno del argentino Leo Messi, que optó por repartir sus votos entre dos compañeros de su nuevo club, dando cinco a Neymar y tres a Kylian Mbappé, con su último voto dedicado a Karim Benzema, con quien protagonizó numerosos clásicos del fútbol español.

Así fueron los votos de los finalistas en los premios The Best. 👀 pic.twitter.com/8qPgyTQ98A — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 18, 2022

Tanto el seleccionador español Luis Enrique como su capitán Busquets coincidieron en apoyar a Messi y Lewandowski como primeras elecciones, y el técnico optó con el punto final por Jorginho, mientras que el centrocampista se quedó con Erling Haaland.



Entrenadores españoles que dirigen selecciones como Joaquín Caparros, con Armenia, que optó por Lewandowski, Benzema y Haaland; o Roberto Martínez, al mando de Bélgica, que se quedó con su jugador Kevin De Bruyne por delante de Jorginho y Lewandowski.



Sorprendentes fueron los votos del técnico de Portugal Fernando Santos, que no eligió a Cristiano Ronaldo y repartió sus votos entre N’Golo Kanté, Jorginho y Lewandowski. Y en capitanes los del galés Gareth Bale, que prefirió votar a Lewandowski por delante de su compañero en el Real Madrid Benzema. También el austríaco David Alaba optó por su excompañero del Bayern antes que por Karim, con quien comparte vestuario madridista.



El portugués Cristiano Ronaldo no votó a Messi y sus puntos se repartieron entre Lewandowski, Kanté y Jorginho; mientras que Modric y Eden Hazard tiraron para casa optando por Benzema, en el caso del belga por delante de su compañero de selección Kevin De Bruyne.



También Benzema fue la primera elección de su seleccionador, Didier Deschamps, y capitán Hugo Lloris, que coincidieron en sus votos para Karim por delante de Mbappé y Kanté.





Algunos de los votos que emitieron distintos protagonistas fueron:



Sergio Busquets (España): Messi, Lewandowski y Haaland.



Luis Enrique Martínez (España): Messi, Lewandowski y Jorginho.



Lionel Messi (Argentina): Neymar, Mbappé y Benzema.



Cristiano Ronaldo (Portugal): Lewandowski, Kanté y Jorginho.



Mohamed Salah (Egipto): Jorginho, Messi y Lewandowski.



Luka Modric (Croacia): Benzema, Jorginho y Lewandowski.



David Alaba (Austria): Lewandowski, Benzema y Jorginho.



Eden Hazard (Bélgica): Benzema, Kevin De Bruyne y Jorginho.



Gareth Bale (Gales): Lewandowski, Benzema y Salah.



Hugo Lloris (Francia): Benzema, Mbappé y Kanté.



Harry Kane (Inglaterra): Lewandowski, Messi y Kanté.



Manuel Neuer (Alemania): Lewandowski, Salah y Kanté.



Giorgio Chiellini (Italia): Jorginho, Lewandowski y Kanté.



Martin Odegaard (Noruega): Benzema, Haaland y Messi.



Jan Oblak (Eslovenia): Messi, Kanté y Lewandowski.



Diego Godín (Uruguay): Kanté, Jorginho y Messi.



Claudio Bravo (Chile): Messi, Lewandowski y Salah.



David Ospina (Colombia): Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.



Guillermo Ochoa (México): Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo



Didier Deschamps (Francia): Benzema, Mbappé y Kanté.



Lionel Scaloni (Argentina): Messi, Mbappé y Neymar.



Roberto Mancini (Italia): Jorginho, Lewandowski y Mbappé.



Fernando Santos (Portugal): Kanté, Jorginho y Lewandowski.



Joaquín Caparros (Armenia): Lewandowski, Benzema y Haaland.



Roberto Martínez (Bélgica): De Bruyne, Jorginho y Lewandowski.



Carlos Queiroz (Egipto): Salah, Cristiano Ronaldo y Lewandowski.