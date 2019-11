EFE

Brasil y Argentina se medirán este viernes en Riad en una nueva edición del Superclásico de las Américas con cuentas pendientes por resolver y el regreso de Lionel Messi como principal atractivo ante la ausencia de Neymar.



El combinado dirigido por Tite encara el duelo con su máximo rival en plena racha negativa y sin el delantero del París Saint-Germain, lesionado en la anterior fecha FIFA, en octubre, por una rotura en la parte posterior del muslo izquierdo.



La Canarinha no conoce la victoria desde que en julio pasado levantó la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Desde entonces, cuatro partidos, ningún triunfo, las críticas por la rigidez esquemática de Tite en aumento y el juego del equipo aburrido, sin garra ni movilidad.

#SelecciónMayor Cerrando la jornada en #Mallorca, nuestro capitán #LeoMessi 🐐 compartió un lindo momento junto a los hinchas de @Argentina. pic.twitter.com/Ayji37F9Qf — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 13, 2019





Empató con las selecciones de Senegal (1-1), Nigeria (1-1) y Colombia (2-2) y cayó ante Perú (1-0).



Para suplir la ausencia del camisa '10', el técnico brasileño llamó por primera vez a Rodrygo Goes, el joven de 18 años que ha irrumpido con fuerza en sus primeras actuaciones como jugador del Real Madrid, 'hat-trick' incluido en la Liga de Campeones.



"Estoy preparado. Nunca se sabe, todo puede pasar. Pero esta presión (de marcar goles) no existe. Si me toca jugar, jugaré como sé, naturalmente, con el objetivo de buscar la victoria de la selección", señaló en rueda prensa.



No obstante, no se espera que el extremo blanco sea titular en el Superclásico, y sí un futbolista más experimentado como Willian, del Chelsea.



El partido marcará además el regreso de Lionel Messi a la Albiceleste tras la sanción de tres meses de suspensión que le aplicó la Conmebol por criticar a los árbitros y al organismo durante la Copa América de Brasil.

#SeleçãoBrasileira já está na Arábia Saudita para duelo contra a Argentina. Veja como foi a viagem da equipe na cobertura da CBF TV! pic.twitter.com/Sf7XIL9BP6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 14, 2019





En ese torneo, Argentina fue eliminada por Brasil en unas semifinales con polémicas decisiones arbitrales que enrabietaron a un Messi que no llegó a asistir a la ceremonia de premiación posterior porque, a su juicio, la "corrupción" salpicó la competición en favor de los anfitriones.



Esta nueva edición del Superclásico de las Américas podría servirle a Messi para cobrarse una pequeña venganza.



Sin el delantero del Barcelona, Argentina empató sin goles con Chile, le ganó por 0-4 a México, empató 2-2 con Alemania y goleó por 1-6 a Ecuador.



Una vez anunciada la convocatoria, Roberto Pereyra, centrocampista del Watford inglés, y Marcos Rojo, defensa del Manchester United, fueron dados de baja por sendas lesiones.



Alexis Mac Allister, centrocampista de Boca Juniors, que estaba convocado a la Sub'23, fue citado a la absoluta para suplir la ausencia de Pereyra.



La preparación para este encuentro se realizó en Mallorca y comenzó el lunes, cuando unos 4.000 hinchas se acercaron al centro de entrenamiento pese a que la práctica fue a puerta cerrada.



El delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez fue sometido a unas pruebas médicas este lunes en Palma debido a que en el último partido con el Inter sufrió un golpe en la cabeza, pero evolucionó favorablemente y se perfila como titular.



Argentina partió este jueves por la mañana rumbo a Riad, donde tendrá un entrenamiento vespertino.



Tras este encuentro, la Albiceleste se medirá con Uruguay en Tel Aviv, Israel, en el último partido del año, y Brasil hará lo propio contra Corea del Sur, en Abu Dabi.