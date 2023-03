EFE

Argentina reaparecerá en las canchas, ya como campeona del mundo, con sendos partidos amistosos ante Panamá y Curazao los próximos 23 y 28 de marzo, confirmó este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Si bien el organismo rector del balompié argentino ya había desvelado días atrás que la Albiceleste que dirige Lionel Scaloni, que se alzó en diciembre pasado con la Copa del Mundo de Qatar 2022, jugaría esos dos amistosos, restaba por conocer la fecha y el lugar.



"El equipo de @lioscaloni jugará el 23/03 en el estadio Monumental y el 28/03 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero", publicó este jueves la cuenta oficial de la selección.



Como indica el tuit, Argentina recibirá a Panamá el 23 de marzo en Buenos Aires y el 28 se enfrentará a Curazao en la ciudad más antigua del país, Santiago del Estero, pese a que se había hablado de la posibilidad de que este encuentro se jugara en Córdoba.



Inaugurado en 1938, el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate, conocido como "Monumental", fue una de las principales sedes del Mundial de 1978 y, tras once meses de reformas que culminaron este mes, cuenta con un aforo de más de 80.000 espectadores, que lo transforma en el de mayor capacidad de Sudamérica.



Por su parte, el estadio de Santiago del Estero, con capacidad para 30.000 personas, fue inaugurado en marzo de 2021 con el partido que dio a River, ante Racing, la victoria por la Supercopa Argentina 2019.



El anuncio de los amistosos se da después de que el lunes pasado se confirmara la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Albiceleste hasta 2026.



Ese mismo día, Argentina fue una de las grandes triunfadoras en la gala The Best de la FIFA, con galardones a Lionel Messi como mejor jugador masculino del año, a Emiliano 'Dibu' Martínez como mejor portero, al seleccionador Scaloni y a la hinchada albiceleste como la mejor afición del mundo.