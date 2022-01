EFE

La selección de Argelia defenderá su corona de campeona en la Copa de África de Naciones (CAN) que comenzará este domingo en Camerún con el encuentro entre los 'leones indomables', que tratarán de hacer valer su condición de anfitriones, y Burkina Faso.

Solventadas cuestiones que llegaron a poner en duda la conveniencia de la disputa del torneo africano, la oposición de las ligas europeas e incluso de organismos internacionales, el covid-19 es la amenaza que sigue inalterable y que puede marcar la competición.



Los 'zorros' argelinos que dirige Djamel Belmadi confirmaron sus aspiraciones en la reciente Copa Árabe disputada en Qatar, donde pese a faltar parte de sus grandes estrellas se hicieron con el título al imponerse en la final a Túnez.



Argelia estará liderada por la figura del Manchester City Riyad Mahrez y conforma un bloque sólido con futbolistas que militan en clubes de las principales ligas europeas, como Aissa Mandi (Villarreal), Islam Slimani (Lyon), Adam Mohamed Ounas (Nápoles), Mohamed Said Benrahma (West Ham) o Sofiane Feghouli (Galatasaray).



Se presenta como cabeza de cartel del grupo E que integran también Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil.



Esta última, por plantel, se perfila como su gran rival por la primera plaza. Dispone de jugadores como Serge Aurier (Villarreal), Frank Kessie (Milan), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Arsenal), Eric Bailly (Manchester United) o Sebastien Haller (Ajax), este uno de los delanteros de moda en la presente Champions.



Camerún, que logró su quinto título continental en 2019, no solamente juega en casa. Presenta un buen conjunto con muchas posibilidades y una delantera de gran nivel con Choupo-Moting y Toko Ekambi.



Burkina Faso, Etiopía y Cabo Verde serán los rivales de los 'leones indomables' en el grupo A de la primera fase, en la que Senegal, vigente subcampeona, tratará de confirmar sus aspiraciones de volver a ser protagonista con los Kalidou Koulibaly (Nápoles), Idrissa Gana, Abdou Diallo (PSG), Balde Keita (Cagliari), Boulaye Dia (Villarreal), Edouard Mendy (Chelsea), pero sobre todo bajo la bandera de Sadio Mane (Liverpool).



Zimbabue, Guinea y Malaui serán los primeros escollos que debe superar el cuadro senegalés, que tratará de lograr su primer título de la mano de esta generación dorada tras sus subcampeonatos en 2002 y 2019.



Marruecos intentará recuperar el protagonismo perdido en las últimas ediciones de la CAN. De hecho no alcanza final alguna desde 2004, cuando perdió ante Túnez, y su único título se remonta nada menos que a 1976.



Con el trío del Sevilla Yassine Bono, Munir El Haddadi y Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat (Fiorentina), Achraf Hakimi (PSG) y un veterano como Sofyan Amrabat (Fiorentina), como hombres a seguir, el cuadro marroquí debe mejorar sus prestaciones para confirmar sus ambiciones. Su grupo, el C, no es nada fácil con la Ghana de Thomas Partey y la Gabón de Pierre Emerick Aubameyang como grandes rivales y Comoras como rival más débil.



Otra de las grandes figuras del fútbol africano, Mohamed Salah (Liverpool) liderará a Egipto, la selección más laureada con siete títulos pero que no gana desde 2010. Nueva oportunidad para los 'faraones', que dentro del grupo D tendrá a Nigeria como gran rival. Sudán y Guinea-Bisáu completan la serie.



Túnez, campeona en 2004 y cuarta en la pasada edición, pretende hacer gala de un bloque sin grandes figuras internacionales en un grupo junto a Mali, Mauritania y Gambia.



El torneo se disputará en seis estadios de cinco ciudades, con dos en Yaundé y uno en Duala, Garua, Bafoussam y Limbe



Pasarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. La final y el tercer y cuarto puesto se jugarán el 6 de febrero en la capital camerunesa.