EFE

El futbolista Andrés Iniesta ha declarado que intentará formarse como entrenador aunque "a día de hoy" le cuesta "visualizarlo" porque aún se siente "con esa ilusión y esas ganas de seguir jugando al fútbol".



El exjugador del Barcelona ha hecho estas declaraciones en una entrevista publicada este miércoles en la plataforma de televisión DAZN, de la que es embajador. El canal londinense quiere promocionar en España la Premier League de la que tiene los derechos de emisión.



El manchego también ha recordado su etapa como culé con Pep Guardiola: "Me siento un privilegiado por haber formado parte de uno de los mejores equipos".





Sobre el fichaje de Griezmann y el interés del FC Barcelona en Neymar ha declarado: "Yo puedo hablar como jugador, y son dos de los mejores jugadores del mundo individualmente. Serían grandísimos refuerzos. Otro tema es si los dos son necesarios, cómo se confeccionaría el equipo y lo que el Barça quiere realmente. Son dos de los mejores jugadores que hay".



Ante la pregunta sobre el fichaje de Hazard por parte del Real Madrid, el centrocampista ha comentado: "Es un jugador que marca la diferencia, completísimo: derecha, izquierda, regate, velocidad, es fuerte... Tiene unas condiciones brutales, condiciones para ser un jugador importante en el Real Madrid. Es un jugador que a mí siempre me ha gustado".



Sobre la comparación que se suele establecer entre el Barcelona y el City de Guardiola ha dicho: "Creo que una de las particularidades o de las cosas que tiene Guardiola es que sus equipos juegan como él cree, como él ve, como él siente que deben de jugar. Evidentemente que el City, en estos años que él ha estado ahí, está haciendo un fútbol que se identifica, que eso es lo más importante. " Pero "A partir de ahí, cada etapa es distinta, con jugadores distintos" ha añadido.



Preguntado por quien considera el mejor jugador de la liga inglesa se ha decantado por el canario David Silva que abandonará el Manchester City a final de temporada: "Aunque hay muy buenos jugadores, me quedaría con David Silva".



En cuanto a su equipo favorito de la liga inglesa para ganar el título de este año, el de Fuentealbilla elige al equipo de Guardiola: "Veremos si el City es capaz de ganar otra Premier seguida o no".



Para terminar, el campeón del mundo habla de sus impresiones sobre la liga inglesa: "La atmósfera que hay, no solo en la Premier, sino en las diferentes divisiones, porque los estadios se llenan y eso quiere decir que hay una cultura de fútbol, de esfuerzo y de juego que es muy envidiada en muchos sitios"