EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, mostró respeto por el ganador del Balón de Oro, el argentino Lionel Messi que conquistó su séptimo galardón, pero aseguró que se lo habría dado al francés Karim Benzema.

⚠️ ¿Le parece justo el Balón de Oro a Leo Messi?

🗣 "Si yo hubiera tenido que elegir al mejor, habría elegido a..."

💥 Ojo a los seis nombres (todos del Real Madrid) que da Ancelotti pic.twitter.com/nJy49BpSdc — MARCA (@marca) November 30, 2021

"Tenemos que dar el justo valor a esta clasificación, ha ganado Messi que sigue siendo un gran jugador. Creo que para los jugadores son importantes los premios individuales, es una motivación, pero si no ganan no pasa nada. Ojalá el próximo año gane uno del Madrid, Benzema ha hecho una gran temporada, ha quedado cuarto y tendrá motivación para entrenar y jugar bien para ser primero el próximo año", analizó.



En su caso, dejó claro que el merecedor del Balón de Oro era Benzema. "Tengo un conflicto porque soy del Real Madrid y no puedo votar a uno que está fuera. Si tengo que elegir el mejor haría sido Karim, el segundo Vinícius, Courtois, Casemiro, Kroos, Camavinga...".



"Tengo que respetar porque hablar de Messi significa hablar de uno que sigue siendo de los mejores, puede ser el mejor, es opinión personal. Si yo hubiese elegido, habría sido Karim", añadió.