EFE

A Carlo Ancelotti se le agotaron las palabras para definir lo vivido este miércoles en una nueva remontada europea para eliminar al Manchester City y acceder a la final de la Champions League, y aseguró que "el Real Madrid es especial" y "es inexplicable" lo vivido desde que Rodrygo marcó dos tantos en la recta final.



"Los jugadores nunca bajan los brazos, es algo especial el Real Madrid, es inexplicable. Hay que agradecer a los jugadores por lo que están haciendo. A la afición por el ambiente, la atmósfera. Y luego hay que meter la calidad que tenemos. Nadie pensaba que jugaríamos una final este año y estamos ahí", manifestó.

"Explicarlo no es simple. Cuando todo el mundo pensaba que el partido estaba acabado ha sido suficiente un pequeño detalle, una combinación y el gol de Rodrygo. Desde ahí faltaba poco pero hemos puesto toda la energía que hemos tenido. Para ganar este tipo de partidos también tienes que tener un poco de suerte. El rival ha sido muy fuerte, el partido ha sido muy competido pero el equipo no ha bajado los brazos. Tras el gol fue mucho más complicado pero hemos tenido sacrificio y energía, los cambios han ayudado mucho", añadió.



Ancelotti se quedó con la magia que se ha respirado en el Santiago Bernabéu en las eliminatorias de la Liga de Campeones para eliminar a PSG, Chelsea y Manchester City.



"Ha pasado algo raro. Hemos pasado unas noches fantásticas ante equipos muy fuertes que estaban acreditados para ganar la Champions. Gran parte del mérito pasa por los jugadores y por una afición que empuja, no solo dentro del estadio, también fuera. El peso de la camiseta que tienen los jugadores cuando se la ponen, toda la historia del club, el orgullo que tenemos por ser partícipes de este club", dijo.



Regresa Ancelotti a una final de la Liga de Campeones, con la posibilidad de convertirse en el primer entrenador en ganar cuatro. "Estoy muy feliz por jugar otra final, será ante un gran equipo como el Liverpool. En mi historia jugué ante ellos una como jugador y luego como entrenador en 2005 y 2007, ahora también. He vivido allí dos años y para mí será como un derbi", dijo.



"Conozco muy bien a Jurgen (Klopp, técnico del Liverpool), es un gran entrenador. Le tengo máximo respeto. Va a ser una final fantástica entre dos equipos de distintas características. Será una final muy igualada", añadió.



El técnico italiano resaltó la confianza que sintieron todos desde que Rodrygo marcó el primer tanto en el minuto 91, convencidos de sus posibilidades de remontar.



"En la prórroga el aspecto más importante era el psicológico, cuando igualas la eliminatoria en el último minuto es evidente que ellos tuvieron un bajón porque vieron que se les escapaba la final y el segundo gol de Rodrygo nos dio más energía".