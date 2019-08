EFE

El argentino Américo Rubén Gallego dijo que optará por un estilo de juego ofensivo para cumplir la misión que se ha impuesto de llevar a Panamá al Mundial de Qatar 2022, aunque matizó que ahora mismo "se enfoca en Bermudas", a la que enfrentará en la Liga de Naciones de la Concacaf.



"No tengo dudas de que vamos a clasificar" al Mundial de Qatar 2022 "pero ahora me enfoco en el partido de Bermudas a muerte, uno tiene que salir a la cancha a ganar todos los partidos", declaró Gallego en la conferencia de prensa en la que fue presentado como seleccionador de Panamá.

Presentamos hoy a Américo Ruben Gallego como nuevo DT de la selección #PanamáMayor.



Te compartimos el compacto de la conferencia: https://t.co/9sLc3szC1Z — FEPAFUT (@fepafut) August 6, 2019

El argentino debutará en el banquillo panameño ante Bermudas el próximo 5 de septiembre, como visitante, y el 8 del mismo mes hará su estreno en condición de local, frente al mismo rival, en partidos correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.



Gallego, que ha dirigido en su natal Argentina a River Plate, Independiente y Newells Old Boys (con todos salió campeón) y en México al Deportivo Toluca, llega al puesto con el objetivo a corto plazo de meter al seleccionado panameño entre los seis primeros del ránking de la Concacaf, para luego jugar de manera directa el hexagonal final hacia el Mundial de Catar.



Al ser cuestionado sobre su falta de experiencia al frente de una selección nacional, Gallego presentó su trayectoria ganadora en clubes y preguntó: "¿Por qué ahora me tiene que fallar?"



"Es la selección de Panamá, no es un equipo de la B, la C o la D, nos queda respetarla un poco más", agregó.



Gallego fue asistente técnico de Daniel Passarella en la selección Argentina entre 1995 y 1998, estuvo en el Mundial de Francia'98 y con Panamá se estrenará como principal en el banquillo de una selección nacional.



Sobre el momento que vive la selección panameña y su aspiración de clasificarse al Mundial de Qatar, Gallegó señaló: "Tengo mucha fe y confianza en que vamos a clasificar el Mundial".



"Siempre hay que tener confianza. Algo que me ha caracterizado como jugador y técnico es ser un ganador", indicó.



Advirtió que en sus formaciones en la cancha siempre estarán los mejores: "Tengo a 5 o 6 jugadores que pueden hacer el trabajo, pero no los voy mencionar porque se ponen celosos. Por el momento solo me falta trabajar algunos puntos y hacer que sean más agresivos", manifestó.



El argentino dejó plasmado que su estilo de juego es bastante ofensivo y tiró por el piso lo de la falta de gol de la selección panameña al señalar: "Todos los equipos tienen problema de gol".



"Mi estilo de juego será ofensivo", repitió, e instó a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) "por el juego rápido", que necesita el césped del estadio Rommel Fernández "bajito".



Con una sonrisa, el 'Tolo' invitó a todos los panameños a unirse a este proyecto hacia el Mundial. "Pediré que vengan a alentarnos con un mate al estadio", apuntó.



Gallego parte este martes de regreso a Argentina "contento", pero prometió volver "con mucho trabajo".



"Si nosotros andamos bien, ustedes (prensa y fanaticada) andan bien. Creo que estamos en la misma onda para sacar esto adelante", dijo.



Actualmente, la selección de Panamá es séptima en el escalafón regional, a 11 puntos de El Salvador, que está en la sexta posición. Lideran Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica y Honduras.