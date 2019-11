GOAL

Álvaro Morata pasó por los micrófonos de El Partidazo de la Cadena Cope y también por El Chiringuito de Jugones para charlar de fútbol. En esa entrevista habló de su relación con Simeone, con Diego Costa, su llegada al Atlético, su mala época en el Chelsea o la expulsión en Mallorca.

“La imagen no fue bonita y pido perdón a mis compañeros, pero no me merecía la expulsión. Estuve con el talón vendado y deberían haber expulsado al central, pero entré al juego del jugador y le hice salir en un montón de medios: me arrepiento".

🔝 Lo mejor de @AlvaroMorata en @partidazocope



😍 "En el @Atleti soy feliz, había dejado de disfrutar del fútbol"



⚪️ "Con la camiseta del Madrid en Mallorca hubiera sido diferente"



📸 "¿Los seguidores de @AliceCampello en Instagram? Yo también tengo mi público"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/yvutvG4mq2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2019

“Con la camiseta del Real Madrid, seguramente hubiera sido diferente. Desde el VAR hubieran dicho que era roja directa porque era una entrada al tendón de Aquiles, pero no fui listo porque me levanté".

Su sufrimiento en el Chelsea

Morata explica lo que padeció en el Chelsea donde quiso marcharse a un país lejano para olvidar o cómo llegó incluso a tirar el teléfono contra la pared

“No tenía ganas de salir ni hablar con la gente, solo me centraba en jugar el Mundial de Rusia y al final no fui y acabé siendo infeliz”.

“Me llegué a plantear irme muy lejos para no tener presión, jugar en una liga sin esa presión de ganar cada domingo y sin tener que estar concentrado antes de cada partido”.

🎙💭 @AlvaroMorata en @partidazocope



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "En Chelsea estaba en una situación límite, quería irme lo más lejos posible"



👀 “Mis compañeros me miraban y creían que yo no iba a hacer nada bueno”



📱 "He llegado a tirar el teléfono contra la pared tras los partidos"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/8iuWapAuSY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2019

Desvela algunos malos episodios que vivió en su etapa londinense

“Un día me dio un pinchazo, fui a Alemania y cuando llegué pasamos la noche en el hospital porque Alice estaba mala, jugué dos días después y me dio otro pinchazo y un partido horrible. En el teléfono tenía mensajes de que no me preocupara y lo tiré a la pared. He llegado a romper el teléfono tirándolo contra la pared después de los partidos".

Añade que “en Inglaterra tenía la sensación de que cuando me desmarcaba y mis compañeros me miraban, su sensación era que yo no iba a hacer nada bueno".

La llegada al Atlético le cambió la vida

“Apareció lo del Atleti, tenía seis o siete ofertas importantes, y el Chelsea quería que yo siguiera, pero decidí hacer lo que buscaba desde hacía unos cuantos veranos".

“En el Atleti soy feliz, en el fútbol había dejado de disfrutar y ahora soy feliz. La gente que trabaja en el club, mis compañeros porque no creía ni en mí mismo”.

Explica que “nunca he podido estar en un sitio muchos años. He estado en los mejores equipos, pero nunca he tenido una continuidad. Cuando estaba en la Juventus yo sabía a mitad de temporada que me iban a recomprar, y eso son cosas que te distraen".

Las claves de este Atlético y su relación con Simeone

El ‘9’ explica que “hay que cambiar lo que venimos haciendo en el juego pero si hubiéramos aprovechado alguna oportunidad estaríamos más arriba”

“Como entrenador ya lo sabéis todo del Cholo. Puedes hablar de todo con él, pero no me mandó mensajes. Hay otros entrenadores que les da igual, para ellos eres un producto y cuando metes goles te dan palmaditas en la espalda y cuando estás lesionado no existes"

La hermandad en el Atlético

Por último se refirió a su relación con los jugadores del Atlético y en especial con Diego Costa

"En el Atleti nos ayudamos todos. Costa había estado currando todo el partido contra el Leverkusen, salí siete minutos y marqué. Son rachas. Me llevo súper bien con él y es una gran persona, una noche me fui con él por Madrid en taxi".