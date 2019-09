EFE

Alemania se impuso a domicilio a Irlanda del Norte (0-2) con muchos apuros, en un duelo que no sentenció hasta el minuto 92 con un gol de Serge Gnabry, y arrebató el liderato del grupo C a los norirlandeses.



Los locales mostraron desde el comienzo un increíble despliegue físico con el que pusieron en problemas a Alemania, que tuvo en los primeros minutos muchas dificultades para salir de su propia mitad.

¡Final en Belfast!



¡Victoria importante con la que nos colocamos primeros de grupo! 💪#NIRGER 0-2 pic.twitter.com/XlZftilD1w — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) September 9, 2019

El juego de los norirlandeses era valiente y agresivo, recurriendo a la presión adelantada cuando perdían el balón en el campo contrario.



En el minuto 6, Irlanda del Norte tuvo una gran ocasión en los pies de Conor Washington, que quedó solo dentro del área, tras una jugada que se inició con una pérdida de balón del jugador del Real Madrid Toni Kroos, pero se encontró con una gran parada de Manuel Neuer.



Alemania tardó en tomar un mínimo control del partido y sólo pasado el primer cuarto de hora empezó a desplazar poco a poco las acciones hacia la mitad irlandesa.

Los locales, no obstante, seguían haciendo gala de derroche físico y disciplina táctica y cerraban el camino a jugadas claras los germanos.



Hasta el tiempo añadido de la primera parte Alemania no tuvo una ocasión clara. Fue un remate de Timo Werner desde el borde del área pequeña ante el que Bailey Peacock-Farrell tuvo una buena reacción.



Segundos antes, Washington había tenido su segunda oportunidad, que conjuraron entre Jonathan Tah y Neuer dentro del área pequeña.



Tras el descanso, Alemania empezó a fabricar ocasiones de gol desde el comienzo. En el minuto 47, Peacock-Farrel salvó un remate de Marco Reus dentro del área, pero en el 48 ya no pudo hacer nada ante una volea de Marcel Halstenberg.



La jugada la inició Serge Gnabry con un pase desde el medio campo que alcanzó a Lucas Klostermann en la banda derecha, desde donde lanzó un centro que aprovechó Halstenberg en el segundo poste.



Una de las claves de la transformación alemana había sido el retraso de la posición de Gnabryque, que causó desorden en el sistema defensivo irlandés, y otra que empezó a ganar los duelos en segundas jugadas.



Alemania empezó a acumular y a dilapidar ocasiones de gol.



En el minuto 50, Klostermann remató alto con todo a su favor para marcar tras un rebote, en el 52 Peacock-Farrel desvió a saque de esquina un remate de Werner y en el 56 volvió a lucirse ante un lanzamiento de falta de Reus.



Alemania no acertó e Irlanda del Norte volvió a ofrecer resistencia.



En el minuto 63, el empate estuvo cerca cuando Dallas tuvo una buena ocasión tras una buena jugada y un centro de White desde la izquierda.



El partido, pese a que Alemania tuvo el 75 por ciento de posesión de pelota, estaba abierto y lo único que podía dar seguridad absoluta a los germanos era el segundo gol, que llegó en el segundo minuto del tiempo añadido por medio de Gnabry, que marcó dentro del área tras un pase de Kai Havertz.