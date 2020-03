GOAL

La jueza Clara Ruiz Díaz informó este sábado que Ronaldinho y su hermano Roberto quedarán en prisión preventiva, con un máximo de seis meses de reclusión, por haber ingresado a Paraguay con presuntos pasaportes falsos.

El crack brasileño llegó al país sudamericano para acudir a unos eventos solidarios de la fundación “Fraternidad angelical”. Ya pasó una noche en la cárcel de Asunción por el supuesto ilícito. “Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República de Paraguay” , sostuvo la jueza Clara Ruiz ante los medios.

La propia jueza dio más detalles: “Hay peligro de fuga, no tiene arraigos en el país, entró de forma ilegal y está permaneciendo de forma ilegal. Por eso, el juzgado consideró que siga en prisión”.

.@10Ronaldinho y su hermano fueron detenidos por intentar ingresar a Paraguay con un documento falso https://t.co/VkjyE29ZkK — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 7, 2020

Ante los distintos medios, el ex-Barcelona cubrió sus manos con una manta para que no se vean las esposas.

Su abogado le defiende: "No sabía que cometía un delito, es tonto"

El abogado de Ronaldinho y de su hermano, Adolfo Marín, defendió a los detenidos afirmando que "la Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto".

Añadió que " fue un regalo al que los dos hermanos no dieron mayor importancia ".