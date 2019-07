Zidane: "Tiene mala pinta"

EFE



La lesión de Asensio se produjo en el juego de hoy en Estados Unidos que el Madrid ganó en penaltis por 3-2, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.



"Asensio salió en ambulancia. Ojalá que no, pero sí estamos preocupados. Es la rodilla, se ha ido directamente al hospital a hacer pruebas", afirmó Zidane en rueda de prensa.



"Tiene mala pinta. Es lo malo del día. Estamos un poco tocados", agregó.



Asensio se marchó del campo en camilla con visibles gestos de dolor en la rodilla izquierda y acompañado del médico del club, Niko Mihic.



El balear había sido uno de los jugadores más afinados del conjunto madridista, ya que lideró la remontada tras marcar un gol y participar en el anotado por el galés Gareth Bale.



Sobre el "caso Bale" y su posible salida del equipo, Zidane afirmó que el jugador "ha hecho un buen partido".



"De momento, está con nosotros. Sí, hoy quería jugar; en cambio el otro día, no", apuntó, en referencia a la ausencia de Bale en el partido del fin de semana en Texas, en el que se quedó en la grada ante los crecientes rumores de su salida del Real Madrid.



"Hoy quería estar con nosotros. Jugó y ya está. Vamos a ver lo que va a pasar, la situación no ha cambiado", explicó el técnico francés.



El fin de semana Zidane llegó a apuntar que su salida del equipo se produciría entre 24 y 48 horas, aunque posteriormente matizó sus palabras al subrayar que seguía siendo jugador del club.



En caso de dejar al Real Madrid, donde ha militado seis temporadas, las últimas informaciones señalan que Bale podría estar cerca de recalar en el fútbol chino, que ve la oportunidad de contar con una gran estrella para lo que, eso sí, tendrá que cumplir sus altas pretensiones económicas que no parecen alcanzar ningún club europeo.