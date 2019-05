Roger Federer y Kylian Mbappé se encuentran en París

EFE

Kylian Mbappé nunca ha escondido su admiración por Roger Federer, y ya pudo demostrársela en persona en un encuentro entre ambos en París, que inmortalizaron con una foto difundida por las redes sociales.



El suizo Federer aprovechó su jornada de descanso en el torneo de Roland Garros para reunirse con el delantero francés, máximo goleador esta temporada de la Ligue 1 e icono de la selección gala que consiguió el año pasado el Mundial.

'"Great to meet you" ("Genial conocerte"), escribió Federer en Twitter, encima de una foto en la que se ve cómo el futbolista del Paris Saint-Germain le regala una camiseta con el "número 10" que luce con los "Bleus".



Federer se enfrenta mañana en la segunda ronda de Roland Garros al alemán Oscar Otte, mientras que a Mbappé le espera un choque amistoso con Francia frente a Bolivia el próximo domingo.



La conexión tenístico-futbolística en Roland Garros no acabó ahí: el extenista alemán Boris Becker y su compatriota Thomas Tuchel, entrenador del PSG, participaron juntos en un programa de televisión en las instalaciones del torneo parisino. EFE