Presidente de la FIFA afirma que "la salud es primero":

EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que "la salud es lo primero", aun cuando reconoce que "el fútbol sin espectadores no es lo mismo", y anunció que está en si fase final un plan de ayuda financiera "a todas las partes del fútbol", en un mensaje dirigido a las 211 federaciones miembro.



La FIFA se dispone a organizar una serie de debates telemáticos con todas las federaciones miembro y otras partes interesadas con el fin de debatir y evaluar las propuestas que puedan contribuir a "dar forma a un fútbol mejor en el futuro".



Infantino anunció que está ya en su fase final de preparación un plan de ayuda financiera "para beneficiar a todas las partes del fútbol", con el objetivo de presentarlo en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, y señaló que los debates en torno al calendario internacional de partidos están más cerca de alcanzar "una solución equilibrada".







El presidente reiteró la necesidad de dar prioridad a la salud en unos momentos en los que el fútbol se prepara para volver a ponerse de nuevo en marcha gradualmente en todo el mundo, sorteando la pandemia de la COVID-19.



Reconoció que habrá que procurar vías para que los espectadores puedan acabar volviendo a los estadios, ya que el fútbol no es lo mismo sin ellos, aunque debe hacerse de una manera segura y responsable, respetando al mismo tiempo las directrices e instrucciones de los gobiernos y las autoridades sanitarias.



Tras manifestar su apoyo "a quienes lo están pasando mal en estos tiempos tan difíciles", se refirió al "principio más importante: la salud es lo primero" y argumentó que "la posibilidad que existe ahora de hacer cinco cambios también persigue el mismo objetivo".



"La FIFA confía en las decisiones que ustedes, junto con los gobiernos y las autoridades sanitarias de sus países, han tomado o van a tomar. Esperamos que el instrumento de evaluación de riesgos de la OMS y nuestras directrices les ayuden a decidir cuál es la mejor manera de actuar", dijo.





Infantino se refirió a la reanudación del fútbol en varios países. "Esto nos aporta a nosotros, así como a los aficionados de todo el planeta, un rayo de esperanza de cara al futuro".



"No hay una única respuesta correcta para todas las situaciones", advirtió. "Cada país es diferente y tiene un contexto distinto, por lo que nadie mejor que ustedes saben cuál es la mejor manera de gestionar este inmenso reto. La tolerancia y la comprensión son importantes, en particular en estos días".



"Y no olvidemos -añadió- que siempre tenemos que pensar en los aficionados. Es evidente que el fútbol sin espectadores no es lo mismo, pero tenemos que ser pacientes a la hora de considerar cuándo es oportuno que regresen a los estadios".



Para Infantino, "la necesidad de que vuelva el fútbol estelar a nivel de clubes se ha vuelto prioritaria, pero también hay que tener en cuenta a las selecciones nacionales, el fútbol femenino, las divisiones inferiores, el fútbol juvenil y el fútbol base".



Con respecto a los planes de apoyo económico, afirmó: "Estamos desarrollando un sistema que sea razonable y, al mismo tiempo, basado en las necesidades. Queremos que el plan de alivio económico tenga un gran alcance, que incluya el fútbol femenino y opere de una manera moderna, eficiente y transparente".



En relación al calendario internacional de partidos, apuntó que avanza "a buen ritmo" y está más cerca, tras la consulta a las partes interesadas, "una solución equilibrada que tenga en cuenta la situación y las necesidades de todos".



"He oído algunas propuestas interesantes sobre temas muy diversos", señaló. "Desde los topes salariales hasta los límites en los honorarios por traspasos u otros mecanismos fiscales, pasando por la posible obligación de los organismos rectores, los organizadores de las competiciones y los clubes de constituir reservas o de contribuir a un fondo de reserva que pueda servir de ayuda en momentos de necesidad como el actual.



"Personalmente -dijo- soy favorable a una reglamentación financiera más clara y estricta, que imponga una transparencia total y principios de buen gobierno, y que no se limite únicamente al sistema de traspasos, sino a todo el ecosistema futbolístico".