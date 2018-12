Presidente de la AFA dice que Messi volverá cuando lo convoquen

EFE

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, dijo este miércoles que Lionel Messi "nunca se fue de la selección" y que volverá a vestir la camiseta albiceleste cuando el seleccionador, Lionel Scaloni, lo convoque.



"Leo Messi nunca se fue de la selección. Yo creo que es tan grande el amor que tiene él por la camiseta que cuando lo convoquen va a estar, no tengo dudas de eso. Sabiendo que depende del técnico, que no depende de él", sostuvo Tapia en una entrevista realizada por la AFA.



El delantero del Barcelona no juega con Argentina desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia ante Francia.





Scaloni, quien se hizo cargo de la Albiceleste tras la renuncia de Jorge Sampaoli, convocó para los amistosos que se disputaron este año a jugadores jóvenes con poca o nula experiencia en la absoluta.



Tapia y Messi se reunieron y fotografiaron juntos hace dos semanas en Madrid tras la final de la Copa Libertadores que disputaron en la capital española River Plate y Boca Juniors.



"Se lo veía muy feliz, muy contento. Ojalá que en las próximas convocatorias él forme parte de la lista de convocados para poder disfrutarlo", señaló Tapia.



"A uno le hace bien, se pone contento cuando lo ve dentro de un campo de juego hacer las cosas que hace. Me pone muy contento por todo lo que representa, porque él representa a nuestro país y creo que es el abanderado del fútbol mundial y el mejor jugador del mundo, sin dudas", añadió.



Argentina jugará en 2019, bajo el mando de Scaloni, la Copa América de Brasil.