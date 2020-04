Panamá y el 'Tolo' Gallego negocian rescisión

EFE

Las negociaciones de rescisión de contrato con Américo Rubén 'Tolo' Gallego, exseleccionador panameño, están en buenos términos y pronto puede que se llegue a acuerdo justo para ambas partes, señaló a Efe Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).



"Tenemos una relación amigable con el señor Gallego y sus representantes, creo que vamos a llegar pronto a un acuerdo justo para ambas partes", precisó el dirigente, quien reveló que la clausula de rescisión del contrato de Gallego, otrora jugador de la selección de Argentina que conquistó el Mundial de 1978, es de 100.000 dólares.



"Nosotros no estamos ni cerca de esa cifra eso en estos momentos", indicó y reiteró que "hay una buena relación" y se está consciente que la decisión tomada tiene una justificación financiera".



"Decidimos cancelar los contratos de los técnicos de las diferentes selecciones para no tener una obligación legal. De aquí a diciembre no se sabe lo que puede pasar, las competencias lo más seguro se restablezcan el otro año, y tenemos que velar por la situación financiera de la federación", dijo.





"Queremos llegar a un buen término entre las partes y que no se esté vilipendiando a la federación con unas cifras que no están ni cerca de la realidad", añadió.



A pesar de estar en negociaciones con Gallego para su salida del banquillo panameño, el cual ocupa desde agosto del 2019, el dirigente apuntó que no se le han cerrado del todo las puertas.



"Nada está descartado, pero tampoco nada está escrito. Un comité técnico evaluará si quieren traer de vuelta a Gallego o no, si desean que los Dely Valdés (Julio y Jorge) regresen a dirigir a la selección, todo dependerá del panorama y la disponibilidad de los mismos", apuntó.



La designación del nuevo técnico o la vuelta de Gallego a la selección panameña luego de que pase la situación, dependerá de un comité técnico, encabezado por el exportero de la selección de Panamá, Jaime Penedo.



Arias no esconde que en las conversaciones con Gallego se le escucha triste, no solo por la situación de Panamá, sino del mundo y de Argentina, su país natal, que en estos momentos también pasa por un momento difícil.



"Evidentemente no está pensando en dinero, sino en la situación que vive el mundo y su país", sostuvo.



Gallego dirigió a la Roja centroamericana en seis partidos. Ganó dos (a Bermudas y Guatemala), perdió tres (uno ante Bermudas y dos frente a México) y empató sin goles con Nicaragua.



Gallego asumió el cargo en julio de 2019 y dirigió su último partido en marzo, una victoria por 0-2 en amistoso con Guatemala.