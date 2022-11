Neuer revela que fue operado tres veces de cáncer en la piel

EFE

Manuel Neuer, arquero y capitán del Bayern Múnich y de Alemania, reveló que fue operado tres veces de cáncer en la piel, una situación que lo motivó a lanzar una crema de protección solar junto con la tenista Angelique Kerber.



"Los dos tenemos una historia personal con respecto a las enfermedades de la piel. Angelique ha tenido una hiperpigmentación relacionada con el sol y yo cáncer en la piel en el rostro por lo que he tenido que ser operado tres veces", dijo Neuer en un comunicado de prensa.



"Por ello no hacemos concesiones en cuanto a la protección solar, además entrenamos al aire libre y nos gusta también pasar el tiempo libre al aire libre", agregó.



En 2021, ya hubo especulaciones sobre una posible enfermedad en la piel de Neuer cuando se le vio con un vendaje en el rostro.



El cáncer no ha tenido hasta ahora repercusiones deportivas para Neuer. En cambio ahora se recupera de unos problemas en el hombro por los que ha causado baja con el Bayern en los últimos partidos.