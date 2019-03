Messi regresa a Argentina para medirse ante Venezuela

EFE

El regreso de Leo Messi a la Albiceleste, casi nueve meses después de la eliminación en el Mundial, marca el amistoso que, con el Wanda Metropolitano por testigo, disputan este viernes la nueva Argentina de Lionel Scaloni y una selección venezolana obligada a prepararse en el exterior por la crisis que sufre el país.



El segundo retorno del astro barcelonista -ya dejó la selección tras perder la final de la Copa América 2016- llega precedido de dos actuaciones soberbias, frente al Lyon en la Liga de Campeones y contra el Betis, y cinco goles de todas las facturas en una semana.



Messi, que en 2016 sí hizo explícita su renuncia -"se terminó para mí", dijo tras la final frente a Chile- optó por callar tras salir por la puerta de atrás del Mundial. Y Argentina ha pasado más de medio año interpretando su silencio.





A la espera de una señal del "crack", la Albiceleste se ha recompuesto con la llegada de Lionel Scaloni, primero interino y en noviembre confirmado como seleccionador hasta la Copa América, después de sumar cuatro victorias (Guatemala, Irak y dos veces México), un empate (Colombia) y una derrota (Brasil 1-0).



Le toca ahora a Scaloni buscar la forma de que el "10" argentino se asemeje al del Barcelona, lo que no lograron sus ocho antecesores en el cargo.





Para ello, ha trabajado en Madrid durante esta semana con una lista amplia, en su origen de 31 jugadores y rebajada a 29 por las lesiones de Nicolás Otamendi, que no llegó a viajar, y Ángel di María, lastimado este mismo miércoles.



Con un buen número de "meritorios", varios del torneo local, entre ellos jugadores del actual líder de la Superliga, Racing, y de la sorpresa del torneo, Defensa y Justicia, así como el bloque de jugadores de clubes europeos que ha utilizado durante los seis amistosos anteriores, Scaloni aspira a acompañar a Messi de la mejor forma para volver a ilusionar a la Argentina.





El exjugador del Deportivo, que afronta su primer partido como seleccionador confirmado en su puesto, ha anunciado que el '10' será titular en una alineación formada por Franco Martínez; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Nicolás Taglifico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo "Pity" Martínez.



Scaloni no ha querido desvelar, no obstante, si formará con cinco defensas, con Montiel y Tagliafico como carrileros largos o con tres delanteros.



Para la Vinotinto, mientras, el reto es doble. Los 25 convocados por Rafael Dudamel -24 de ellos de clubes del exterior- se han enfrentado estos días en Madrid a dos únicas cuestiones; cómo frenar a Messi y cómo conviven en la distancia con la crisis que se vive en Venezuela.



No es sólo dar una buena imagen frente al mejor del mundo, sino que los jugadores venezolanos se exigen ofrecer una alegría a una afición que, dada la amplia comunidad venezolana que hay en la capital de España, les hará sentirse como locales.



Porque, como ha reconocido Rafael Dudamel, su selección tendrá que preparar fuera del país la Copa América. Madrid, Girona (contra la selección catalana) y dos partidos en Estados Unidos (contra la selección estadounidense y Ecuador) será su recorrido antes de viajar a Brasil.



Venezuela, reanimada con la llegada de Dudamel, que ha sabido integrar a los sub-20 que se proclamaron subcampeones del mundo en 2017, puede tener su propia celebración, puesto que Salomón Rondón está tan sólo a un gol de igualar la plusmarca anotadora de Juan Arango y Giancarlo Maldonado (21 goles).



Su antecedentes más cercanos frente a Argentina, sendos empates en las eliminatorias mundialistas (1-1 y 2-2) le invitan al optimismo.