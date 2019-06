Lucas Torreira aseguró estar preparado para los cuartos de final

EFE



El centrocampista uruguayo Lucas Torreira aseguró este martes que espera estar preparado para el partido de cuartos de final de la Copa América contra Perú el próximo sábado, después de perder "casi 3 kilos" por problemas estomacales en los últimos dos días, según dijo el centrocampista.

"Ya hoy he podido entrenar con normalidad con parte del equipo y me estoy sintiendo mejor. Han sido días bastante complicados, dos días en cama, mucha fiebre, dolor de cabeza, vómitos, voy recuperando el estado físico, perdí casi 3 kilos y fueron días difíciles, pero me voy sintiendo mejor y creo que para el sábado voy a estar preparado para el partido", explicó en rueda de prensa.

📹 Seguí la conferencia de prensa de Lucas Torreira y Giorgian De Arrascaeta en vivo desde facebook: https://t.co/fJVW9X6m56 pic.twitter.com/FFd23WwuLc — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2019



El centrocampista uruguayo, que compareció ante los medios de comunicación en el hotel de concentración de la 'Celeste' en Salvador de Bahía, admitió que vio "con mucha ansiedad y nervios" desde fuera del campo el partido contra Chile, con victoria uruguaya por 0-1 con gol en los últimos diez minutos de Edinson Cavani.

"Es complicado verlo de afuera, pero siempre apoyando, alentando a los compañeros. Le tocó jugar a Federico (Valverde), y con Rodrigo (Bentancur), y creo que se entendieron de buena manera, cubrieron bien los espacios", señaló un Torreira que se mostró agradecido a Cavani por irlo a abrazar tras marcar el tanto.

"Fue muy emotivo y único, un gol que sirve para darle la victoria al equipo y agradecido, porque él con ese gesto ha sido único porque estaba pasando un momento complicado", admitió el centrocampista.

🎙️ @LTorreira34 y @GiorgiandeA atenderán a los medios en conferencia de prensa en el hotel Novotel Angar, luego del almuerzo. pic.twitter.com/vuwAHuLBVI — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2019



Torreira valoró el grupo como "complicado" con "mucho desgaste físico" y ahora Uruguay afronta el cruce contra Perú, un rival que consideró peligroso pese a la goleada sufrida ante Brasil (0-5).

"Viene de perder de goleada contra Brasil y va a ser súper complicado, súper difícil. El equipo está bien, terminando de muy buena manera y ojalá que podamos hacer las cosas muy bien y nos podamos llevar la victoria", agregó.

El centrocampista del Arsenal advirtió que, pese a la goleada que se llevó Perú, ante Japón les ocurrió lo mismo -venía de caer 4-0 ante Chile- y fue un partido "totalmente diferente".

"Japón venía de ser goleado por Chile y fue un partido súper complicado, estuvimos dos veces por detrás en el marcador y fue muy intenso. Ahora va a ser totalmente diferente, son 90 minutos a morir, los dos equipos a ganar el partido y el que cometa menos errores se va a llevar el partido", reflexionó.

Preguntado sobre el videoarbitraje, Torreira admitió que "por momentos enlentece mucho el juego" y lo hace "un poco más trabado y no tan dinámico", pero al mismo tiempo señaló que hace al fútbol "más transparente" y le ofrece "una ayuda de afuera" a los árbitros.

El centrocampista del Arsenal también tuvo palabras para valorar el apoyo de aficionados uruguayos en todos los estadios por los que pasa la 'Celeste'

"Ver los estadios repletos de uruguayos, sean los que sean, todos sabemos que para nosotros es muy difícil llegar hasta acá, que la gente hace mucho sacrificio y sentir esa carga positiva es importante", añadió.

Uruguay se disputará con Perú el pase a las semifinales el próximo sábado 29, a las 16.00 horas locales (19.00 GMT) en el estadio Fonte Nova de Salvador; y el ganador se medirá al vencedor del Colombia-Chile, el miércoles 3 en el estadio del Gremio de Porto Alegre.