La UEFA aplicará las nuevas normas desde el 25 de junio

EFE

La UEFA ha anunciado que los cambios en las reglas del juego, aprobadas por la International Board (IFAB) no entrarán en vigor en sus competiciones hasta el 25 de junio.

De acuerdo a la flexibilidad concedida por el organismo rector del reglamento, cuyos cambios entraban en vigor el 1 de junio, estos no se tendrán en cuenta en la Liga de Naciones que comenzará a disputarse este miércoles en Portugal.

⚽️ Las REGLAS DE JUEGO 2019/20 entran en vigor el 1 de junio.



Ya es posible consultarlas a través de la PRIMERA APLICACIÓN MÓVIL publicada por The IFAB, gratuita y disponible para todos.



➡️ DESCARGARhttps://t.co/ymoX0Lw4O1https://t.co/fCC5Bq66GU



ℹ️ https://t.co/cBcS55528p pic.twitter.com/73c8u10G4W — The IFAB (@TheIFAB) May 31, 2019

Tampoco se aplicaron en la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Tottenham y no se tendrán en cuenta, así mismo, en el Europeo sub-21 de Italia y San Marino que se jugará del 16 y el 30 de junio, y las finales de la Copa de las Regiones, que tendrá lugar en Baviera (Alemania) del 18 al 26.



Los cambios se emplearán a partir de la ronda preliminar de la Liga de Campeones 2019/20, que se jugará el 25 de junio; la previa de la Liga Europa (día 27), los Europeos sub-19 masculino y femenino (finales de julio), la Supercopa de Europa (agosto) y los partidos de clasificación para la Eurocopa a partir de septiembre.





Con el fin de evitar cualquier perturbación debida al limitado tiempo de preparación y a la consiguiente falta de conocimiento del número sustancial de cambios en las Reglas de Juego, la UEFA ha decidido que la puesta en práctica coincida con el comienzo de la nueva temporada.



El objetivo es que las 55 asociaciones miembros de la UEFA dispongan de tiempo suficiente para garantizar que todos sus clubes y jugadores estén plenamente preparados para los cambios.



Los cambios en la ley no se aplican a las competiciones de futsal hasta que se actualicen las Reglas de Juego de Futsal de la FIFA.



Según esta modificación de la IFAB el jugador que sea sustituido no estará obligado a salir por el centro del campo, sino que abandonará el terreno de juego por donde se encuentre en ese momento.



Así mismo, en las penas máximas, los porteros tendrán que tener un único pie sobre la línea de gol, ya no se permitirán validar goles marcados con la mano o el brazo aunque sea de forma accidental o generar una oportunidad de gol después de haberse beneficiado para la posesión o el control del toque en la mano o el brazo (incluso si es accidental); y en los saques de puerta o de falta no será necesario que el esférico salga del área.