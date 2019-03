La "nueva" selección de Italia venció a Finlandia con un debut especial de Kean

EFE





La selección de Italia empezó este sábado su camino hacia la Eurocopa de 2020 con un triunfo 2-0 contra la de Finlandia en un partido decidido por los goles de sus jóvenes joyas Nicoló Barella y Moise Kean, en una cita sin margen de error tras el fracaso mundialista del año pasado.

Barella, volante del Cagliari de 22 años, y Kean, delantero del Juventus que se estrenó con gol en la selección absoluta a sus 19 años, lideraron a la Italia del seleccionador Roberto Mancini, que está dando paso a muchos jóvenes talentos, acompañándoles con veteranos como Giorgio Chiellini o Leonardo Bonucci.

Hubo espacio también para Nicoló Zaniolo, revelación de la Serie A (Primera División italiana) a sus 19 años con el Roma y para Fabio Quagliarella, 16 años más mayor que el romanista, que es el máximo artillero del torneo liguero y que este sábado golpeó al larguero.

Tras la fallida clasificación al Mundial ruso vivida con Gian Piero Ventura al frente y la decepcionante Liga de las Naciones de la UEFA, Italia debía empezar fuerte su camino hacia la Eurocopa 2020, de la que será además el país anfitrión del partido inaugural.

Y los hombres de Roberto Mancini, con el valencianista Cristiano Piccini de titular junto a Kean o Barella encararon el cruce con la correcta agresividad ante una Finlandia que solo había ganado una vez contra Italia, en los Juegos Olímpicos de 1912, hace 107 años.

La presión del 4-3-3 "azzurro" puso en apuros desde el comienzo a Finlandia e Italia desbloqueó el marcador a los 7 minutos de juego, cuando un disparo desde el límite del área de Barella terminó al fondo de las mallas tras una desviación de Sauli Vaisanen, un jugador que curiosamente compite en la Serie A italiana, con el Spal de Ferrara.

Italia siguió empujando y se acercó a la doble ventaja en el 12, con un disparo de Piccini acabado fuera, aunque de allí los "azzurri" bajaron la intensidad, sin conceder ocasiones a sus rivales pero tampoco asustando particularmente en la delantera.

Federico Bernardeschi pidió un penalti al borde del descanso que el colegiado, sin contar con el VAR (no disponible en esta fase), decidió no pitar, pero el bajo ritmo de juego no era suficiente para que los "azzurri" ampliaran su ventaja.

El guión no cambió en la reanudación, con la poca intensidad de Italia que estuvo a punto de pasar factura, cuando Temu Pukki tuvo en su botas la oportunidad para el empate. (m.65) Sin embargo, golpeó mal el balón y perdonó al meta Gianluigi Donnarumma desde dentro del área.

Fue un error fatal para Finlandia. Ocho minutos después, Immobile ofreció a Kean un pase al hueco que el delantero del Juventus aprovechó para fulminar al portero Hradecky y subir el 2-0 al marcador.

A sus 19 años, Kean se convirtió de esta manera en el segundo jugador más joven capaz de marcar un gol con la selección absoluta italiana. El récord absoluto pertenece a Bruno Nicolé, que firmó su primera diana cuando tenía 18 años, en 1958.

En el tramo final también saltó al campo Quagliarella, el más veterano de la plantilla "azzurra", quien estrelló contra el larguero un disparo que pudo suponer el tercer tanto italiano.

Hubiera sido una enorme alegría para el delantero napolitano, que no jugaba un partido con la selección desde 2007 y que no marca con la camiseta "azzurra" desde un doblete contra Lituania de ese mismo año.

Fue la última emoción de un encuentro en el que Italia cumplió con el pronóstico ante una Finlandia que se fue de Udine con el remordimiento por la ocasión perdonada por Pukki, que pudo darle un resultado de gran prestigio.

La próxima cita de Italia será el martes 26 de marzo contra el modesto Liechtenstein, mientras que Finlandia se verá las caras con Armenia.