Jorge Sampaoli dice que no renunció oficialmente al Santos

EFE

El técnico argentino Jorge Sampaoli contradijo este miércoles la versión del Santos sobre su dimisión y afirmó en declaraciones al diario deportivo Lance! que aún no ha renunciado "oficialmente".

"No renuncié oficialmente. Esa es la verdad. El club tiene que ser responsable y mostrar la documentación de la dimisión", dijo Sampaoli, quien ha dirigido al club albinegro durante la temporada de 2019, en su primera aventura como entrenador en Brasil.

"Ahora estoy seguro de que voy a salir. Quiero estar lejos de este señor", añadió en alusión al presidente de la entidad, José Carlos Peres.

El Santos anunció en la noche del martes la salida del técnico de Santa Fe, quien, según el club, presentó su renuncia al cargo un día antes durante una reunión con Peres.

"Una vez comunicada la dimisión por parte del entrenador, el caso fue derivado a los departamentos Jurídico y de Recursos Humanos del club", informó el Santos en un escueto comunicado publicado en sus redes oficiales.

Clima quente nos bastidores do Santos entre Jorge Sampaoli e José Carlos Peres, presidente do clube. Crédito: Lance! pic.twitter.com/KBe1OKOqNB

Las diferentes versiones responden a un asunto meramente económico.

El contrato de Sampaoli se extiende hasta finales de 2020 y en el, de acuerdo con la prensa brasileña, existe una cláusula de rescisión de cerca de 10 millones de reales (2,4 millones dólares), que debe ser pagada en caso de que alguna de las partes decida romperlo antes del plazo previsto.

Según el Santos, el técnico comunicó verbalmente su adiós durante esa reunión con Peres, lo que ha sido interpretado por el club como una ruptura unilateral del contrato, ante la cual le exige el pago de dicha cláusula.

El club paulista afirma tener pruebas que demuestran tal decisión, según GloboEsporte.

O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo.



Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. pic.twitter.com/PpX0bW0dAI