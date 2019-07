Jonathan Spector recuerda los primeros pasos de CR7 en el United

GOAL

El ex defensa del Manchester United Jonathan Spector aseguró este miércoles que Cristiano Ronaldo fue un jugador "frustrante" durante sus primeros días en Old Trafford, pero reconoció a la estrella de Portugal por convertirse en un jugador ampliamente considerado como el mejor del mundo.



Ronaldo llegó a Manchester en 2003 después de salir del Sporting CP y marcó seis goles en su primera campaña en el United, antes de anotar nueve dianas en su segunda temporada. En el club británico ganaría tres títulos de la Premier League y uno de la Liga de Campeones, pero no fue hasta el 2008 que realmente alcanzó el éxito individual al ganar el primero de sus cinco Balones de Oro.

Spector, compañero de equipo de Ronaldo entre 2003 y 06, manifestó que el talento y el potencial del delantero fueron evidentes de inmediato, pero tardó un tiempo en sacar lo mejor de sí. "Era un jugador frustrante. Se podía ver que tenía mucha habilidad pero que aún no era un producto terminado", dijo Spector en declaraciones realizadas para AmericanGambler.com.



"Creo que le debe mucho al jugador que es hoy, no solo al entrenador, sino a los jugadores que lo rodeaban. [Sir Alex] Ferguson hizo un gran trabajo al tener jugadores en el equipo que podrían ayudar a los jugadores a su alrededor. Todos los jugadores a su alrededor son mejores jugadores. Creo que esos años de formación no pudieron ser mejor en otro lugar que no fuera el Manchester United", agregó.



Y añadió: "Se podía ver a veces que Ruud Van Nistelrooy podría sentirse realmente frustrado porque no sabía cuántos pasos iba a dar Ronaldo antes de poner el balón en el área para él, pero por su habilidad con la pelota para dejar jugadores en el camino uno a uno, era evidente que iba a ser un jugador muy especial".