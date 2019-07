Iniesta: "Será extraño jugar ante el equipo de mi vida"

El exazulgrana Andrés Iniesta reconoció que tendrá una sensación extraña al enfrentarse al equipo en el que ha desarrollado todo su carrera, el próximo 27 de julio, durante la gira de pretemporada del Barcelona por Japón.



"Sin duda, será un partido muy especial para todos. Se me hará raro tener delante a Busi, Jordi Alba o Rakitic. Será extraño jugar contra el equipo de mi vida. Será un día de muchas emociones para mí. Ojalá lo disfrutemos todos y que la afición del Vissel Kobe se divierta con un gran espectáculo", escribió en una carta dirigida a la afición culé que ha hecho pública el club catalán.



Iniesta recordó que el próximo 22 de julio hará un año que debutó con la camiseta del Vissel Kobe: "Un año, ya. Un año muy intenso a todos los niveles. Mi primer año como exjugador del Barça. Mi primer año en un país tan diferente a España como Japón".





El internacional español asegura que en el país asiático es feliz -"tanto mi familia como yo, estamos encantados, la prueba es que hemos ampliado la familia con Romeo", indicó- pero confiesa que echa de menos su vida como jugador del Barcelona.



"Lo he dicho muchas veces, ojalá hubiera podido seguir jugando en Barcelona toda la vida, con todos los amigos que tengo en el vestuario, en ese estadio magnífico que es el Camp Nou, con el cariño de la afición y disputando grandes competiciones como la Liga y la 'Champions'. Pero hay momentos en la vida en el que hay que tomar decisiones", afirmó.



Con la intención de "seguir disfrutando del fútbol", Andrés Iniesta y su familia empezaron una nueva vida en Kobe. "A nivel de resultados, no son todo lo buenos que desearíamos, pero la experiencia futbolística está siendo muy interesante", apunta.



"El fútbol japonés es muy competitivo y, aunque no lo parezca, la afición es muy pasional. El ambiente en los estadios es realmente increíble. Ya lo veréis cuando juguemos contra el Barça el día 27 en Kobe. Seguro que se llena el Noevir Stadium", subraya Iniesta, que ya tiene ganas de que llegue el 27: "Será un día especial".