Godín, a las puertas de un récord con Uruguay

EFE

Diego Godín prepara desde ya, literalmente, el que será su partido número 125 con la selección de Uruguay, este viernes contra Uzbekistán en la China Cup, motivo para brindar con un buen mate caliente y la compañía de un compañero y amigo de aventura. "Siempre es un motivo de alegría reencontrarnos", dijo Diego Godín en la rueda de prensa previa al inicio de la China Cup, torneo que vuelve a disputar la selección uruguaya como preparación para la próxima Copa América, que se jugará en Brasil en junio de 2019.

Pero no es solo la alegría por el reencuentro sino por el récord que se avecina. Y es que muy bien debe saber preparar mate el uruguayo, de la misma manera que ha sabido llevar, con 33 años, la capitanía de Uruguay, a tal punto de llegar a superar a legendarios como Diego Forlán (113) y Cristian "el Cebollita" Rodríguez (110) con número de participaciones charrúas y que lo llevará este viernes 22 de marzo, cuando se enfrente a Uzbekistán, a igualar a Maxi Pereira como el jugador con más partidos en la historia de la Selección de Uruguay. La clave principal para un buen mate se encuentra en la colocación de la yerba, algo que tiene muy claro Godín, que ha logrado colocar en su palmarés con la selección una Copa América en 2011, una China Cup en 2018 y unas históricas semifinales en el Mundial Sudáfrica 2010, experiencia de sobra con la que buscará prepararse de la mejor manera para la Copa América que viene. La colocación en el mate no lo es todo, pues una temperatura perfecta ayudará a que la yerba libere toda su esencia, y eso lo ha entendido muy bien el uruguayo, porque con la selección ha liberado toda su fuerza charrúa a tal punto de marcar 8 goles, repartidos en eliminatorias mundiales (3), amistosos (3), Copa Mundial (1 contra Italia) y Copa América (1 contra México en el 2016). Y es que para un central, acostumbrado a defender su portería, añadir los goles a la receta de su partido es fundamental. Por último, para que se mezcle con el agua tibia de la yerba se debe agregar agua caliente, una mezcla de temperaturas que liberará todo el sabor del mate. Diego Godín sabe bien que sin el calor y la fuerza mental no habría llegado hasta este punto de convertirse en el jugador con mayor número de partidos de la celeste, por eso lleva la garra que lo caracteriza en la cinta de capitán, y este viernes logrará un récord que le dará el sabor perfecto a una carrera que quedará escrita para disfrutar como el mate, cuando nos demos el placer de tomarlo. Jugadores con mayor número de partidos en la historia de la selección de Uruguay: Maxi Pereira 125 DIEGO GODÍN 124 Diego Forlán 113 Cristian Rodríguez 110 Edinson Cavani 109 Luis Suárez 106