Gianluigi Buffon estaría pensando en jugar en el Porto

EFE

El portero italiano Gianluigi Buffon está pensando en la posibilidad de convertirse en el nuevo guardameta del Porto portugués tras abandonar el París Saint-Germain (PSG), según apunta la prensa italiana.



Las informaciones revelan que Buffon, de 41 años, podría sustituir en la portería al español Iker Casillas, que de momento no puede jugar por el infarto agudo de miocardio que sufrió el pasado 1 de mayo y que mantiene en el aire su futuro en el fútbol profesional.





No ha pasado ni una semana de la marcha del italiano del París Saint Germain pero, según la prensa local, aunque le han llegado ya varias ofertas, la que cobra más peso, al menos por ahora, es la del club portugués.



Buffon llegó al PSG en julio del 2018 y ha disputado veinticinco encuentros a lo largo de la temporada, algo que ya no repetirá porque el club francés decidió no renovar el contrato del internacional italiano, que expiró el pasado 30 de junio.



El pasado 15 de mayo el presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, dejó entrever que el club tiene asumida la retirada de Casillas tras el infarto y admitió que ya está buscando un sustituto, en una entrevista al diario luso "O Jogo".