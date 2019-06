Francia vuelve al triunfo ante una débil Andorra

EFE

Francia recuperó el pulso al grupo H y consiguió una victoria fácil y balsámica ante Andorra, que no fue rival para un equipo que ganó 0-4 con un gran gol de Kylian Mbappé y con los tantos de Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin y Kurt Zouma.



Después de perder ante Turquía (2-0) en la anterior jornada, los hombres dirigidos por Didier Deschamps no podían permitirse el lujo de volver a fallar. Y menos ante Andorra, una selección con un nivel muy inferior destinada a perder salvo milagro.



Deschamps cambió hasta siete jugadores de los que salieron desde el inicio para perder en Estambul. Renovó completamente toda la defensa e incluyó a nombres como Ferland Mendy, pretendido por el Real Madrid. Sin embargo, mantuvo en el once a Paul Pogba, otro nombre que podría vestir de blanco la próxima temporada.



Sólo Antoine Griezmann, Mbappé y Hugo Lloris, junto a Pogba, se mantuvieron en la alineación. Nombres ilustres como Raphael Varane, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard u Olivier Giroud, vieron el choque desde el banquillo.

💯 Kylian Mbappe has now scored 100 goals for club and country 👏



⚽️1⃣0⃣0⃣

⚽️1⃣0⃣0⃣

👕1⃣8⃣0⃣#EURO2020 pic.twitter.com/edxocn5iDZ





Sin embargo, ni Pogba ni Mendy fueron protagonistas de un duelo sencillo que permitió algo de relajación para el cuadro francés. Cumplieron sin más, sin el brillo que se quedaron otros nombres como Mbappé y Griezmann, que conectaron a la perfección en el primer tanto del partido.



La conexión apareció en el undécimo minuto, cuando se vio la mejor acción del choque. Griezmann, con un pase magnífico desde el centro del campo, habilitó a su compañero, que con su fuerza y verticalidad habituales se plantó delante del portero Josep Gomes. El guardameta de Andorra sólo pudo aplaudir la acción del delantero del París Saint-Germain, que picó la pelota con sutileza para abrir el marcador.



Francia en ningún momento cedió el mando del partido a Andorra, que resistió todo lo posible para no recibir una goleada de escándalo. No lo hizo mal, pero no pudo evitar el segundo, obra de Ben Yedder a la media hora tras rematar una pelota muerta dentro del área sin oposición.



Tampoco pudo evitar el tercero, en el primer minuto de tiempo añadido de la primera parte. En esta ocasión fue Thauvin quien se lució con un remate de semi chilena tras una asistencia de Mbpapé.



Andorra, con tres goles en contra, consiguió parar la sangría con una buena segunda parte. En ella, se aplicó defensivamente y se libró de recibir un saco de goles. Sólo Zouma, con un cabezazo a la salida de un córner, fue capaz de romper la muralla del cuadro de Koldo Álvarez.



Al final, el 0-4 a favor de Francia y la derrota de Turquía en Islandia (2-1), sirvió a los hombres de Didier Deschamps para recuperar la primera plaza del grupo H con nueve puntos. Sin embargo, la clasificación sigue apretada para el combinado galo: Turquía e Islandia, segunda y tercera respectivamente, suman las mismas unidades.