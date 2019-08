Falcao se quiere retirar en Millonarios antes de 2022

GOAL



'El Tigre' Radamel Falcao García parece tener su futuro decidido de cara a la temporada que está por iniciar con el Galatasary turco en el horizonte.



Como ya es conocido, el artillero y su representante Jorge Mendes, tienen una oferta concreta de los 'Leones' para ser su fichaje estrella del mercado. Dicho acuerdo, plantea un contrato por 3 años, más algunas cláusulas, como el salario anual del jugador y bonos adicionales.



Sin embargo, según Yahoo Sports de Francia, una cláusula más sería planteada por Mendes, con el fin de liberar fácilmente al jugador en el transcurso de esos tres años, para concretar un viejo sueño de Radamel: jugar en Millonarios.



La información entregada por el medio francés confirma la duración que tendría el vínculo entre García y Galatasaray (hasta mediados del 2022), así como la opción de rescindir en caso que el club capitalino presente una oferta formal: "Jorge Mendes tendría una oferta firme de Galatasaray con respecto a Radamel Falcao. 3 años. Al agente también le gustaría tener la oportunidad de salirse fácilmente del contrato en caso de oferta de Millonarios."



Recientemente, en una visita a Colombia, el propio Falcao ratificó su deseo de jugar algún día en el fútbol colombiano, y precisamente con la camiseta del albiazul: "Todos saben que mi sueño siempre fue jugar en Millonarios, pero no sé si se vaya a lograr o no" indicó al referirse sobre lo que sería la continuidad de su carrera al quedarle un año en Mónaco.



Hay que ver los momentos, el momento profesional y familiar, es una decisión que no depende solo de mí", agregó sobre el particular.



Desde ya la hinchada embajadora se ilusiona con la posibilidad de tener al ídolo de la Selección Colombia vistiendo sus colores.