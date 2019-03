Fágner sustituye a Dani Alves para amistosos de Brasil

EFE

El lateral derecho Fágner, del Corinthians, fue convocado para los amistosos de la selección brasileña ante sus pares de República Checa y Panamá, en sustitución de Daniel Alves, quien se lesionó el pasado fin de semana en la rodilla izquierda con el París Saint-Germain.



Fágner, de 29 años, ha jugado ocho partidos con Brasil, cuatro de ellos durante el pasado Mundial de Rusia, en el que la 'Canarinha' fue eliminada en cuartos de final por Bélgica en un duelo en que el lateral jugó como titular.



En aquella ocasión, Fágner también entró en la lista definitiva para la cita mundialista debido a la grave lesión que sufrió entonces el ex jugador de Sevilla, Barcelona y Juventus.

Fagner está convocado e será o substituto de Daniel Alves na #SeleçãoBrasileira. Saiba mais >> https://t.co/uNkjOwCfst pic.twitter.com/4NsN5drqoA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2019





El coordinador de la Canarinha, Edu Gaspar, dijo en un comunicado que el defensa del Corinthians "nunca salió del radar" de la comisión técnica y que creen en él como una firme apuesta para ocupar el lugar de Alves.



"Estamos hablando de un jugador que estuvo con nosotros en la Copa del Mundo y que sabemos de la calidad y de lo que puede entregarnos en los partidos de este periodo", afirmó.



A pesar de la lesión, Gaspar no cerró las puertas a la convocatoria del veterano lateral del PSG para la Copa América, que se celebrará precisamente en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio de este año.



Para el combinado que dirige el seleccionador Adenor Leonardo Bachi, 'Tite', Daniel Alves, a quien le desearon una pronta recuperación, es "un líder" y un "jugador importante dentro del fútbol y de la selección".



Con vistas a la Copa América, Brasil se encuentra concentrada en la ciudad portuguesa de Oporto para medirse el sábado a Panamá y tres días después a la República Checa en Praga.



Esos dos encuentros, en los que no estarán la estrella de Brasil, Neymar, ni Vinicius Júnior, del Real Madrid, ambos lesionados, serán los últimos antes de la divulgación de la lista definitiva de convocados para el torneo continental.



Días antes, Tite también tuvo que desconvocar para los amistosos al lesionado Filipe Luís, del Atlético de Madrid, cuya plaza será ocupada Alex Telles, del Oporto.