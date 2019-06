Estados Unidos acaba invicto y favorito a revalidar el título de campeón

EFE

La selección de Estados Unidos completó la fase de grupos con una marca perfecta de tres triunfos, 11 goles, ninguno en contra, y nueve puntos que lo dejaron líder invicto dentro del Grupo D en el torneo de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf.



Su victoria por 1-0 ante Panamá, que también estaba clasificada a los cuartos de final, le permite llegar el próximo domingo al duelo frente a la selección sorpresa de Curazao, segunda del Grupo C, como la gran favorito a superar los cuartos de final y alcanzar las semifinales



Estados Unidos, que defiende el título de campeona, con un equipo plagado de reservas, no brilló, pero tuvo el control del balón y marcó el gol con el que se llevó la merecida victoria porque creo dos oportunidades claras de marcar y aprovechó una.

¡Así finalizó el grupo D! Estados Unidos 🇺🇸 se clasificó a cuartos de final en el primer lugar y Panamá 🇵🇦 lo hizo en el segundo.#GoldCup2019 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro #TuCopaOro @USMNT @fepafut pic.twitter.com/wFrJwY8uYX — Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 27, 2019

La que tuvo el delantero internacional Jozy Altidore, del Toronto FC, quien a los 66 minutos aprovechó un balón que le pusieron dentro del área chica y remató de media chilena para batir al guardameta panameño José Calderón cuando se cumplía el minuto 66.



Eso fue todo lo que necesitó Estados Unidos ante un rival, que nunca estuvo preocupado por el marcador final sino por darle también minutos a los jugadores reservas y trabajar de cara al partido de cuartos de final, donde Panamá tendrá de rival a la selección de Jamaica, subcampeones de la pasada edición de la Copa Oro.



Jamaica, que en el 2017 perdió la final frente a Estados Unidos, llega a los cuartos como líder del Grupo C, pero no ha mostrado hasta el momento su mejor nivel futbolístico en comparación con la anterior edición.



Panamá es consciente de esa realidad y el domingo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia buscará el pase a las semifinales.



Mientras las selecciones de Guyana y Trinidad y Tobago, que llegaron eliminadas a la última jornada del Grupo D, protagonizaron un empate a 1-1 que para ambos tuvo la compensación moral de haber logrado el único punto en el torneo y también el gol del honor.



En el caso de Guyana el gran héroe fue el veterano delantero Neil Danns hizo historia esta noche al conseguir el gol que permitió a la selección de su país conseguir el primer punto que alcanza en un torneo internacional.



Danns, que ha conseguido los tres goles que marcó Guyana durante el torneo, puso a su equipo por delante con el 0-1 cuando se cumplía el minuto 54 al sacar un potente disparo de pierna derecha que sorprendió al arquero trinitario Adrian Foncette.



Trinidad y Tobago, que tuvo la mayor posesión del balón, al final también logro el gol del empate y el del honor, que marcó a los 80 minutos el centrocampista Kevin Molino, del Minnesota United FC, que milita en la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS).



El gol trinitario era el primero que conseguía la selección caribeña desde que comentó el torneo después de haber perdido 0-2 contra Panamá y 0-6 frente a Estados Unidos.



La disputa de las tres dobles jornadas en el Grupo D dejó 21 goles marcados, incluidos 11 conseguidos por Estados Unidos, seis por Panamá, tres por Guyana y uno por Trinidad y Tobago.



El defensa Terence Vancooten, de Guyana, marcó uno en propia meta durante el partido que perdió por 2-4 frente a Panamá.



El estadounidense Gyasi Zardes y Danns, con tres goles cada uno, fueron los máximos realizadores del Grupo D, seguidos por Tyler Boyd, Aaron Long y Paul Arriola, del combinado nacional de las Barras y las Estrellas, quienes anotaron dos cada uno.