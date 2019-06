España golea a Suecia 3-0

“Que viene el coco”. Esa fue la lección que transmitió la Selección Española en la previa del partido ante Suecia. Advertencias por el buen nivel de los nórdicos, petición casi a la desesperada para llenar el Santiago Bernabéu (acudieron más de 72000), y muchas rotaciones ante las Islas Feroe para tener al equipo fresco este lunes. Y la verdad es que no eran avisos en balde. Y es que dentro de una fase de clasificación de chirigota, a La Roja le costó un triunfo lograr el ídem ante el combinado de Jan Andersson.

⏱ ¡FINAL, FINAL, FINAL!



💪🏻 ¡Importantísima victoria ante Suecia! Seguimos líderes y ya sumamos 12 puntos tras lograr 4 victorias en nuestro camino hacia la #EURO2020 #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/xLFnkS3j8R — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2019



Bien pertrechados atrás, ahogando los espacios al máximo posible, a los chicos de Luis Enrique y Robert Moreno les costó encontrar fugas en las filas amarillas. Los laterales no tenían capacidad de sorpresa, mientras que Isco, encargado de romper las líneas, no hacía más que perseguir sombras. España se entregó entonces a los córners, quizás la suerte que menos le pegaría ante una selección nórdica, pero sin embargo el capítulo al que más lustre sacó este lunes. De hecho, si no llega a ser por el póker de manos que sacó Olsen a las respectivas cuatro ocasiones rojas al cuarto de hora desde la esquina, el partido se pudo haber terminado antes de que se hubiera puesto el sol en la capital española.

No fue así. Hubo de esperar hasta el minuto sesenta para que se moviera el marcador. Fue poco después de que Isco fallase un mano a mano clamoroso cuando apareció el protagonista indiscutible de la noche: Sergio Ramos. Recibió el homenaje de todos al inicio del partido por su espléndido récord de victorias con La Roja, con su mujer y sus hijos sobre el césped; levantó a todos de sus asientos con una chilena dentro del área en la primera parte; y fue el que anotó el penalti que forzó Asensio para poner el 1-0 en el electrónico. Era su gran noche, como diría Raphael. No pudo tener mejor despedida de soltero: a las puertas de su boda el próximo sábado, con más de setenta mil invitados, marcando un gol para dar la victoria a España, y de fondo sonando ‘Paquito El Chocolatero’ y ‘Que Viva España’. Sus padrinos de boda no lo hubieran podido organizar mejor, desde luego.