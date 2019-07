El Valencia traspasa al central colombiano Jeison Murillo al Sampdoria

Gracias VALENCIA 🙌🏽 Gracias por abrirme las puertas de MESTALLA 🏟 y las de una ciudad maravillosa ❤️ Gracias también a todas las personas que trabajan para el club, a mis compañeros que siempre me hicieron las cosas mucho más fáciles y a TODA UNA AFICIÓN que es sencillamente de ADMIRAR 👏🏽 hoy me toca despedirme pero me voy orgulloso de haber hecho parte de UN CLUB HISTÓRICO. #AMUNT SEMPRE ⚪️⚫️ @valenciacf

