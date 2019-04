GOAL



Es un secreto a voces que a Su Santidad el Papa le entusiasma el fútbol y que es un apasionado del deporte rey. Pero si alguien tenía alguna duda, esta noche quedó resuelta. Durante el programa "Salvados" en La Sexta, El Papa Francisco fue entrevistado por el periodista Jordi Évole y lo dejó bien claro en un diálogo realmente curioso sobre el que muchos consideran el mejor jugador de fútbol de la historia, Leo Messi.

Había que hacer la pregunta... Genial el que cuestiona, el que contesta y la réplica 🤣😂🤣😂 #SalvadosPapa pic.twitter.com/7cr6aHPRTK — Nacho García (@nachogarciad) March 31, 2019

Durante la conversación con Évole, el pontífice argentino contestó a la pregunta sobre su compatriota Leo Messi y las comparaciones, en sentido futbolístico, con Dios, ya que muchos aficionados y periodistas se refieren a la figura de Messi como "D10S", en un claro juego de palabras entre la figura divina y el número de la camiseta del "10".

El periodista de "La Sexta" preguntó, en clave de humor: "Su Santidad, usted que conoce a los dos (en referencia a Dios y a Messi) ¿cree que es un sacrilegio decir que Messi es Dios?". El Santo Padre contestó "en teoría es un sacrilegio, no se puede decir, pero yo no lo creo. ¿Vos lo crees?". Évole respondió con un escueto "Sí" y el santo padre cerró la conversación diciendo "Yo no".

El pontífice explicó que "en teoría" sí es un sacrilegio pero señala que "no lo cree": Para el Santo Padre: "La gente dice es Dios como dice 'yo te adoro''. Son expresiones de la gente. Es un dios con la pelota en la cancha". Para el Papa todo se reduce a "modos populares de expresarse" y lo entiende porque "da gusto ver cómo juega"".

Como curiosidad, cabe recordar que Su Santidad El Papa Francisco es, en la actualidad, hincha reconocido de San Lorenzo de Almagro, y que tiene el carnet de socio número 88235N-0 del club argentino.