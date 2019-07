El futuro de Rodolfo Pizarro es Europa

GOAL

La Selección mexicana se impuso por la mínima ante Estados Unidos, resultado con el que se consagró campeón de la Copa Oro. Y una de las actuaciones más destacadas en la victoria del Tri fue la de Rodolfo Pizarro, quien tras el partido reconoció que espera marcharse a Europa en un futuro no muy lejano.



El mediocampista, que a lo largo de la Copa Oro se consolidó como un indiscutible en el equipo del Tata Martino, dejó claro que visualiza su futuro lejos de la Liga MX. "Ese sueño siempre lo voy a tener, no sé si va a ser este semestre o el otro, pero sé que me voy a ir tarde o temprano", dijo el futbolista de Rayados.

Un sueño más! Campeones 🇲🇽❤️🏆 pic.twitter.com/JjQ5cC83r4 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) July 8, 2019



Por otro lado, Pizarro destacó el crecimiento que ha tenido la Selección mexicana tras la llegada de Martino al banquillo, sobre todo en la calidad de la posesión del equipo. "Creo que hay más movilidad, más de salir jugando y no tanto pelotazo. La idea ahí está, el profe nos pide eso y vamos por buen camino", explicó.



El nombre de Pizarro. quien protagonizó los dos traspasos más caros en la historia de la Liga MX, ha sido vinculado con varios clubes europeos durante las últimas semanas. Los dos equipos que habrían preguntado por la situación del ex Pachuca serían el Monaco y el Niza de la Ligue 1 de Francia.