EFE

Cristiano Ronaldo alejó los rumores sobre una posible lesión al entrenarse con normalidad en la selección portuguesa, concentrada de cara al partido de clasificación de la Euro 2020 que jugará frente a Lituania.



El delantero del Juventus pudo ser visto entrenando sin problemas durante 15 minutos de práctica abiertos a la prensa en la ciudad deportiva de Oeiras, a las afueras de Lisboa.



Los rumores sobre el estado del ex madridista comenzaron después de que fuese el domingo fuese sustituido en el 55 ante el Milan y las declaraciones posteriores de su entrenador, Maurizio Sarri, que apuntó a que el motivo de ese cambio residía en algún tipo de molestia física.





“Le dieron una patada hace veinte días y desde entonces no consigue entrenar bien", aseguró Sarri en rueda de prensa tras el partido ante el Milán.



"Ese es el problema, la falta de continuidad en los entrenamientos", sostuvo, aunque restó importancia al afirmar que "el problema no es grave".



Ronaldo, que se fue visiblemente enfadado tras el cambio en el último partido, ha entrenado con normalidad con su selección, lo que genera la duda de si realmente hay problemas físicos o la sustitución fue por decisión técnica.



La selección lusa viajará hoy a la sureña región del Algarve, donde el jueves se medirá a Lituania, que solo ha sumado un punto hasta ahora, en un choque crucial de cara a la clasificación para la Euro 2020.



Tras el pinchazo por 2-1 ante Ucrania, Portugal se encuentra segunda del grupo B con 11 puntos, seguida por Serbia con 10, por lo que todo lo que no sea ganar podría complicar su clasificación ya que solo llegarán a la fase final de la Eurocopa los dos primeros de cada grupo.



Tres días después se enfrentarán a una Luxemburgo que, con cuatro puntos en su haber, tampoco tiene opciones de clasificarse.