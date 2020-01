Con Falcao, Galatasaray clasificó a cuartos de Copa de Turquía

GOAL

Galatasaray continuó con su buena racha en este 2020 al imponerse 2-1 sobre el Rizespor en el Turk Telekom Arena, logrando la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Turquía con un global de 3-2.

Tras el valioso empate conseguido en la ida y debido al desgaste que viene sintiendo el equipo Cim-Bom por el calendario apretado, el técnico Fatih Terim decidió rotar un poco la nómina dando descanso a varios de sus habituales titulares, incluyendo a Radamel Falcao.

