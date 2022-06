Football Associations with equal pay:

🇺🇸 aUSA

🇳🇴 Norway

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇧🇷 Brazil

🇪🇸 Spain

🇳🇱 Netherlands 🆕



The new Dutch system includes name- and portrait rights! 👏



🤔 Moet ook België deze trend volgen? 🇧🇪

-

🤔 La Belgique devrait-elle aussi suivre la tendance ? 🇧🇪



#WEURO2022 pic.twitter.com/8Fn7s4lTpa