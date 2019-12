Megan Rapinoe gana el Balón de Oro femenino

EFE

La centrocampista estadounidense Megan Rapinoe confirmó los pronósticos y se hizo este lunes con el segundo Balón de Oro femenino de la historia, sucediendo a la noruega Ada Hegerberg en el palmarés.

La estadounidense se impuso por delante de la británica Lucy Bronze, del Olympique de Lyon, y de su compatriota Alex Morgan, del Orlando Pride.

.@mPinoe from @ReignFC is the 2019 Women's Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/gLANEXgENL