EFE

La española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, ha sido galardonada con el The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2021, premio que añade al Balón de Oro que ganó a finales de noviembre.

No hubo sorpresa en categoría femenina. Putellas completó el capítulo de premios con el The Best. La barcelonista es la auténtica reina del momento.

🇪🇸| #AlexiaPutellas es la primera española en ganar el Premio #TheBest a la Jugadora de la FIFA! https://t.co/CAHo2pqk8N — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 17, 2022



La futbolista de Mollet del Vallés, de 27 años, recibió el respaldo mayoritario de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados después de un año auténticamente de ensueño, en el que se proclamó campeona de la Liga de Campeones, de la Primera Iberdrola y de la Copa de la Reina con un papel estelar, como también con la selección española de Jorge Vilda, que completó un 2021 pleno de victorias sin encajar gol alguno.



Putellas, que sucede en el palmarés del galardón a la inglesa Lucy Bronze, ya había sido premiada como mejor centrocampista de Europa por parte de la UEFA y mejor jugadora por el organismo continental, así como con el Globe Soccer Awards.



En esta ocasión, como en el Balón de Oro, superó a su compañera Jenni Hermoso y a la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea inglés, con lo que es la primera futbolista española -tanto en categoría masculina y como femenina- que obtiene The Best.

La entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, fue elegida mejor entrenadora de fútbol femenino de 2021. Hayes, de 45 años, llevó al conjunto londinense a ganar la Superliga inglesa por cuarta vez, la Copa de la Liga y a la final de la Liga de Campeones que perdió ante el Barcelona.



Elegida mejora entrenadora de la Superliga la pasada campaña, la londinense ha superado en la votación al español Lluis Cortés (Barcelona/selección de Ucrania) y a la neerlandesa Sarina Wiegman (Inglaterra/Países Bajos), galardonada en 2017 y 2020.

¡La ganadora del Premio #TheBest a la Guardameta de la FIFA 2021 es sudamericana! 👏@TIANEendler es la primera latinoamericana en ganar este trofeo. ¡Orgullo de Chile! 🇨🇱 https://t.co/qvORZB7FP6 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 17, 2022

Por su parte, la chilena Christiane Endler, segunda en las dos ediciones precedentes, ha sido elegida por fin mejor guardameta del mundo en la gala The Best de la FIFA 2021.

Endler, que fue superada los años precedentes por la neerlandesa Sari van Veenendaal y la francesa Sarah Bouhaddi, en esta ocasión fue la elegida por delante de la alemana Ann-Katrin Berger y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé.

Finalmente, Endler, la argentina Estefanía Banini, y la brasileña Marta figuran en el 11 FIFA FIFPRO 2020-2021, en el que no hay ninguna representante del Barcelona, dominador del fútbol español y europeo.

Estefania Banini y Magdalena Eriksson (Chelsea) se estrenan en este 11. La centrocampista del Atlético es la primera argentina que lo logra. Endler ya estuvo en la pasada edición y Marta es una 'clásica' de reconocimientos internacionales.



Lucy Bronze es la jugadora que ha recibido más votos con 1.636, justo por delante de Endler, con 1.424 votos.



Wendie Renard figura en el equipo por sexta vez, en tanto que figuran con cuatro Lucy Bronze, Marta y Alex Morgan.