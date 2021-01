Las niñas que jugaban al fútbol en Argentina tuvieron que conformarse durante décadas con idolatrar a varones por no conocer a las futbolistas. "Barriletas Cósmicas", un libro infantil de reciente publicación, tiene como objetivo que las niñas conozcan a las figuras y que puedan "soñar" con ser futbolistas.

"Cuando nosotras éramos niñas no tuvimos la posibilidad de tener material sobre fútbol para nosotras, no conocíamos a las heroínas de nuestra historia", dijo a Efe la periodista, escritora y futbolista aficionada Ayelén Pujol, autora de "Barriletas Cósmicas" (2020, editorial Chirimbote).

El libro, que tiene dibujos de la ilustradora Ro Ferrer, está protagonizado por Mónica Santino, exfutbolista y ahora entrenadora de La Nuestra, un equipo de fútbol de un barrio humilde de Buenos Aires.

"Nos parecía que estaba bueno contarlo como que era algo que pasaba en un barrio popular, para que quien lo lea y no es de ahí tenga la posibilidad de conocer la historia de La Nuestra. El fútbol trasciende identidades pero también clases sociales. Adentro de una cancha las diferencias no se notan", señaló Pujol.

La también autora de "¡Qué jugadora!" (2019, editorial Ariel), la investigación más completa sobre la historia del fútbol femenino argentino, dijo que "Barriletas Cósmicas" busca que las niñas futbolistas dejen de sentirse "raras" y que puedan admirar y conocer a las futbolistas más importantes de Argentina.

Pregunta: ¿Por qué es importante que exista un libro sobre el fútbol femenino destinado al público infantil?

R: Cuando nosotras éramos niñas no tuvimos la posibilidad de tener material sobre fútbol para nosotras, no conocíamos a las heroínas de la historia. El no conocerlas genera que no puedas tener referencias y cuando no tenés ídolas o alguien a quien mirar o por ahí sentirte reflejada o interpelada se te dificulta la posibilidad de tener sueños.

A muchos varones y a muchas de nosotras nos pasaba que veíamos a jugadores y queríamos ser como ellos, pero no teníamos la posibilidad de pensarnos nosotras en esos lugares, porque no había otras o, mejor dicho, no las conocíamos. Con esa idea surgió: dar la posibilidad de que las niñas, les niñes (sic), puedan también tener sueños de fútbol.

P: ¿Por qué eligió ese título que hace alusión al gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986?

R: Barrilete Cósmico es una descripción hermosa y superpoética de un momento histórico muy particular. Jugamos a deconstruirlo un poquito. Está en plural porque creemos que la historia del fútbol femenino no tiene a una sola mujer como destacada, es una construcción que lleva más de un siglo y que se va haciendo con jugadoras de toda la historia.

A 'Las Pioneras' (disputaron un Mundial en México en 1971 no reconocido por la FIFA) y a las que jugamos al fútbol desde chicas siempre nos pasó que fuimos las machonas, las marimachos, las tortilleras, las carlitos, las raulitos. Nos parecía hacer un poco de justicia y que a partir de este momento histórico tan particular que podamos ser catalogadas como Barriletas Cósmicas nosotras también.

P: El libro narra la historia del fútbol femenino pero la perspectiva de género y la diversidad tienen un rol central. ¿Cómo tomó la decisión de no limitarse a contar la historia sino a analizarla con esa perspectiva?

R: El fútbol es tan inmenso y maravilloso que te permite llevar temas sociales y culturales y explicarlos a través de un juego tan simple como el fútbol. Es muy difícil hablar de fútbol femenino y no tratar estos temas, es parte de la historia. Chirimbote trabaja con el concepto de infancias libres y la posibilidad de poder elegir desde que somos chicos y chicas.

P: ¿Hubo alguna reacción de una niña lectora que recuerde con especial cariño?

R: El otro día me llegó la imagen de una nena que recibió el libro, que va con una postal de Frida Kahlo que hacen en Chirimbote que dice: "Soy tan extraña como tú". La tía me contó que la nena se quedó sorprendida, como si le hubiesen descubierto un secreto, y le dice a la tía: '¿Cómo sabe la que escribió el libro que yo soy rara?'.

¿Por qué se sentía rara? Porque juega al fútbol, porque le gusta el fútbol. Avanzamos un montón, pero esto sigue sucediendo. El libro busca un poco eso, que dejemos de ser las raras y que quien tiene otra identidad deje de ser o sentirse raro o rara.

P: ¿Qué tan importante es que una nueva generación crezca conociendo a las futbolistas y las tenga como ídolas?

R: Me parece importante porque te abre la posibilidad de soñar. Hay nenas que no estaban persiguiendo sus sueños porque, a veces sin intención y otras con intención, tu contexto, tu entorno y la sociedad te moldea tus sueños. A las futboleras eso nos pasó durante mucho tiempo. Había todo un sistema funcionando para moldear nuestros deseos, nuestros sueños e incluso nuestros cuerpos. Me parece que Barriletas rompe con todo eso. O al menos esa es la idea, que rompa con todo eso.

Para las jugadoras ser futbolistas no era una identidad posible, hablás con Betty García o Elba Selva (de 'Las Pioneras') y ellas de niñas no podían decir que deseaban ser futbolistas porque no era una posibilidad. Yo creo que la idea de Barriletas es ser un aporte en este sentido, a esta identidad posible para las mujeres, para las lesbianas y para las personas trans.

P: El periodismo le dio durante muchos años la espalda al fútbol femenino y ahora de a poco eso está cambiando. ¿Ve lo mismo en el mercado editorial?

R: Sí. Me parece que era una deuda también. Quienes somos futboleros y futboleras siempre leíamos historias de varones contadas por varones. En nuestras referencias aparecen (Roberto) Fontanarrosa, (Osvaldo) Soriano, (Juan) Sasturain, (Eduardo) Sacheri, (Eduardo) Galeano. No teníamos escritoras o periodistas o personas que narraran desde nuestros lugares. Creo que en el último tiempo eso se va abriendo.

P: ¿Qué nuevos libros sobre el fútbol femenino destaca?

R: Hay un montón de libros que salieron: "Guerreras", de Gabriela Garton, una de las arqueras de la selección en el Mundial de Francia 2019; salió "Ley de ventaja", un libro que cuenta experiencias del fútbol femenino en la Ciudad de Buenos Aires; "Pelota de papel 3", que es un libro de cuentos de mujeres futbolistas; "A desalambrar", un libro que editó el Departamento de Cultura de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que también habla de fútbol femenino. Me voy a olvidar de un montón. "Futbolera", que no es de acá pero es una investigación del fútbol femenino en América Latina. Está pasando, está sucediendo.

P: ¿Por qué considera importante que cada vez haya más libros sobre fútbol femenino escritos por mujeres?

R: Hasta ahora el deporte estuvo observado, narrado y contado en todos los medios y en la literatura también a través de un prisma muy machista, con voces de varones. Me parece interesante y necesario que surja esta posibilidad. Hay historias que no se conocían y hay algo distinto en cómo se vive el fútbol. EFE.